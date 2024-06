Dragon Age: The Veilguard: Einblicke in die Story gewährt

Packendes Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard gewährt Einblicke in die Story

Electronic Arts Inc. und BioWare enthüllen einen ersten Einblick in das Gameplay von Dragon Age: The Veilguard.

Das kommende Singleplayer-Fantasy-Abenteuer voller Heldenmut setzt dabei ganz auf seine Wurzeln: eine umfangreiche Story, eine riesige Fantasy-Welt, Gefährten in einer Gemeinschaft und eine Welt, in der die Spieler im Zentrum stehen.

Das Gameplay-Video, das wir euch gestern schon gezeigt haben, zeigt den Anfang von Dragon Age: The Veilguard und kann hier angeschaut werden:

In Dragon Age: The Veilguard begeben sich die Spieler auf eine Quest, um die Zerstörung zu beenden, die die mächtigen Elfengötter auf der Welt entfesseln. Sie schlüpfen in die Rolle von Rook und kämpfen zusammen mit faszinierenden Gefährt, mit individuellen Geschichten und Motivationen.

Wie für Dragon Age üblich, sind die Gefährten von zentraler Bedeutung für das Spielerlebnis.

Als Rook müssen Spielende sich erheben, ihre Gruppe zusammenstellen und Beziehungen knüpfen, um das Vertrauen der anderen zu gewinnen und sie anzuführen.

„Wir wollen, dass sich jeder einzelne Moment des umfangreichen, story-lastigen Erlebnisses von Dragon Age: The Veilguard bedeutsam anfühlt“, sagt Corinne Busche, Game Director von Dragon Age: The Veilguard. „Die Spieler werden in mehr Regionen reisen als in allen anderen Dragon Age-Spielen, sie müssen aufsteigen und vielschichtige Fertigkeitenbäume entwickeln, um gegen immer anspruchsvollere Gegner antreten zu können. Unser Kampfsystem vereint flüssige Action mit der tiefgründigen RPG-Strategie, für die die Reihe bekannt ist.“ „Wir freuen uns sehr darauf, Spielenden auf der ganzen Welt einen ersten Einblick in dieses Erlebnis zu geben, bei dem BioWare ganz auf seine Wurzeln als Geschichtenerzähler sorgfältig gestalteter und immersiver Einzelspieler-Rollenspiele setzt.“

In Dragon Age: The Veilguard möchte Solas, der legendäre Elfengott der Täuschung, den Schleier niederreißen, der Thedas von der Welt der Dämonen trennt, um die Unsterblichkeit und den Ruhm seines Volkes wiederherzustellen – auch auf Kosten unzähliger Leben.

Doch sein Ritual scheitert und seine schlimmsten Ängste werden wahr, denn zwei seiner ältesten und mächtigsten Widersacher werden dabei befreit. Und nun wollen sie beenden, was sie vor Jahrtausenden begonnen haben – die vollständige und absolute Herrschaft über ihre Welt an sich zu reißen.

Um diesen beiden mächtigen Gottheiten Einhalt zu gebieten, führt Rooks Reise durch ganz Thedas, durch lebhafte Städte, üppige Dschungel, Nadelwälder, gefährliche Sümpfe und hinab in dunkelste Tiefen. Überall drohen böse Mächte wie die Dunkle Brut, Venatori-Kultisten und Dämonen des Nichts.

Zentrale Features von Dragon Age: The Veilguard:

Gemeinschaft: Dragon Age: The Veilguard stellt neue Gefährten mit einigen der fesselndsten individuellen Geschichten in den Annalen von Dragon Age vor. Umfangreiche und dynamische Storys erzählen von Liebe, Verlust und komplexen Entscheidungen, die sich auf die Beziehungen und das Schicksal der einzelnen Mitglieder der Schleierwacht auswirken. Neue Gefährten wie die Schleierspringerin Bellara, der Nekromant Emmrich und die Privatdetektivin Neve entstammen legendären Gruppierungen aus der Vergangenheit von Dragon Age. Sie verfügen über individuelle Fertigkeitenbäume und spezielle Ausrüstungsgegenstände für fortgeschrittene Gruppenentwicklungen. Spieler treffen auch auf bekannte Gesichter, wie die Bogenschützin Borte Harding, die als Vollzeitgefährtin zur Serie zurückkehrt.

Entscheidungen und Konsequenzen: Dragon Age: The Veilguard baut auf den vielschichtigen Rollenspielwurzeln der Reihe auf und bietet außergewöhnliche Geschichten in einer ganz besonderen Welt, komplexe Persönlichkeiten bei allen Gefährt, bedeutsame Entscheidungen und epische Momente. Die Bindungen, die Spieler aufbauen, und die Beziehungen, die sie eingehen, werden von den Entscheidungen beeinflusst, die sie während ihrer Reise treffen.

Ein handgemachtes Erlebnis: Als charakterbasiertes Rollenspiel bietet Dragon Age: The Veilguard ein besonderes Spielerlebnis, das auch eine Hommage an die Vergangenheit von BioWare als Geschichtenerzähler ist. Der Leuchtturm ist eine zentrale Zuflucht, wo Spielende sich ausruhen und in Unterhaltungen mehr über die Welt erfahren, während sie von der Kreuzung aus mit ihren Gefährten in verschiedene erkundbare Regionen der Welt reisen. Spieler werden mehr von Thedas sehen als je zuvor, wenn ihre Geschichte sich in sorgfältig erstellten und wunderschönen Regionen – darunter Rivain, Weisshaupt, Arlathan, Minrathous und die Tiefen Wege – entfaltet. Spielende sind eingeladen, tiefer in die Story einzutauchen und die Geheimnisse des Landes zu ergründen.

Flüssige, anpassbare Kämpfe: Das immersive Kampfsystem vereint flüssige Action-Steuerung und taktische Entscheidungen. Spielende können ihr Spielerlebnis durch Fertigkeitenbäume für die drei verschiedenen Klassen – Krieger:in, Magier:in und Schurk:in – komplett an ihre Spielweise anpassen. Alle Klassen verfügen über einzigartige Fähigkeiten und Spezialisierungen. Jeweils zwei Gefährte können für Quests ausgewählt werden und damit mächtige Team-Kombos entfesseln, die über den Ausgang einer Schlacht entscheiden können. Spielende müssen strategische Entscheidungen treffen und mit dem neuen Fähigkeitenrad ihre Verbündeten anweisen, zu kämpfen, zu heilen oder den Gefechten fernzubleiben.

Individuelle Führungsrolle: Dragon Age: The Veilguard verfügt über ein komplexes Charaktererstellungssystem, mit dem Spieler dank einer umfangreichen Palette von Anpassungen die Führungsrolle so übernehmen können, wie sie es sich wünschen. BioWare hat die bislang umfassendste Charaktererstellung von Dragon Age entwickelt, damit Spielende diese Geschichte zu ihrer eigenen machen können.

Dragon Age: The Veilguard erscheint weltweit im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.