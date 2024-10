Dragon Age: The Veilguard: Erste Reviews am 28. Oktober – Gerücht

Am 31. Oktober erscheint nach jahrelanger Durststrecke mit Dragon Age: The Veilguard endlich der nächste Ableger der beliebten Rollenspiel-Reihe für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Vorbesteller können das 92,70 GB große Rollenspiel auf Xbox Series X und PlayStation 5 bereits vorab herunterladen und pünktlich um 17:00 Uhr deutscher Zeit loslegen. Auf dem PC ist hingegen kein Vorabdownload möglich.

Wie jetzt Gaming-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht hat, soll das Review-Embargo für Dragon Age: The Veilguard drei Tage vor der Veröffentlichung fallen. Fans können also am 28. Oktober mit ersten Testartikeln zum BioWare-Spiel rechnen.