Dragon Age: The Veilguard: Fortschrittssystem von Final Fantasy beeinflusst

Mit Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst nach knapp zehn Jahren Wartezeit der nächste Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe aus dem Hause BioWare.

In einem Interview mit RPG Site verriet jetzt Game Director Corinne Busche einige interessante Details zur Fortschritts- und Aufwertungsmechanik des Spiels.

So wird Dragon Age: The Veilguard über einen riesigen Fähigkeitenbaum verfügen, der sich je nach ausgewählter Klasse ändert. Optisch habe man sich laut Busche an Final Fantasy 10, von den Optionen her an Final Fantasy 12 orientiert.

Dabei bietet jede Klasse mehrere verschiedene Fortschrittspfade in Form von Spezialisierungen. Um das Ganze zugänglich und übersichtlich zu halten, wurden die Spezialisierungen immer am entsprechenden Rand des Rasters platziert.

Zusätzlich zu den Spezialisierungen ist der Fertigkeitsbaum jeder Klasse in drei Kategorien unterteilt, die jeweils unterschiedliche Arten von Fertigkeiten und Freischaltungen bereithalten. Bei der Kriegerklasse haben Spieler beispielsweise die Wahl zwischen Ausrichtungen auf Verteidigung, Waffen oder Fähigkeiten.

Gruppenmitglieder verfügen ebenfalls über einzigartige Fähigkeiten. Um Spieler nicht zu überfordern, sind die Fähigkeitenbäume der Mitstreiter allerdings gebündelter und auf ihre individuellen Fähigkeiten fokussiert.

Das maximale Charakter-Level liegt bei 50 und Spieler werden die Möglichkeit haben, ihre verteilten Fähigkeitenpunkte bei Bedarf zurückzusetzen und neu zu verteilen.