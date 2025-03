Dragon Age: The Veilguard: Game Director wechselt zu Skeleton Key Studios

Der ehemalige Game Director von Dragon Age: The Veilguard hat zu Skeleton Key gewechselt.

Anfang des Jahres haben wir über den Weggang von Corinne Busche berichtet. Sie war Game Director von Dragon Age: The Veilguard und hatte ein Angebot erhalten, dass sie einfach nicht ausschlagen konnte.

Bei ihrem neuen Arbeitgeber wird sie an einem Projekt eines CRPG mitwirken. Wo das sein wird, wollte sie aber noch nicht sagen.

Jetzt wissen wir, wohin Busche gegangen ist.

Busche hat zu Wizards of the Coast’s Skeleton Key Studio gewechselt, wie Dan Ayoub in einem Interview mit GameFile verraten hat.

Als Creative Lead arbeitet sie am besagten Projekt. Für das Studio ist es das erste seit 2022.

Ursprünglich wurde bei Skeleton Key an zwei Projekten gearbeitet. Um den Fokus zu behalten, wurde eines davon gestrichen. Die Mehrheit der Mitarbeiter haben zum anderen Projekt gewechselt.