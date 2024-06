Dragon Age: The Veilguard: Heute gibt es die Gameplay-Enthüllung

Dragon Age: The Veilguard enthüllt offiziellen Reveal-Trailer und liefert euch heute noch die Gameplay-Enthüllung zum Rollenspiel.

Electronic Arts und BioWare haben den offiziellen Reveal-Trailer zu Dragon Age: The Veilguard enthüllt, in dem der neue Cast an Gefährten vorgestellt wird, der sich den Spieler bei ihrer Reise durch das neue Singleplayer-Fantasy-Rollenspiel anschließen wird.

Den offiziellen Reveal-Trailer gibt es hier zu sehen:

Dragon Age: The Veilguard baut auf den Grundpfeilern der ikonischen Reihe auf und bietet ein kühnes und heldenhaftes Abenteuer, das von einer reichhaltigen Geschichte, flüssigen und strategischen Kämpfen, Gefährten sowie wichtigen Entscheidungen geformt wird.

Die offizielle Gameplay-Enthüllung findet am Dienstag, den 11. Juni um 17:00 Uhr hier statt:

Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.