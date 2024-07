Dragon Age: The Veilguard: Nackedei dabei

In Dragon Age: The Veilguard wird es Nacktheit geben, die schon bei der Charaktererstellung beginnt.

Im Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard wird es auch nackte Haut geben. Wie Game Informer berichtet, konnte man dies nach einer Anspielsession bestätigen.

So konnte man in der Charaktererstellung des weiblichen Rooks die Größe der Brust anpassen. Game Director Corrine Busche sagte, Dragon Age: The Veilguard sei ein erwachsenes Rollenspiel.

Damit dürfen Spieler auch nackte Haut nicht nur bei der Erstellung des Charakters erwarten, sondern auch im Spiel selbst, wie etwa bei Liebesgeschichten.

Ob es auch im unteren Bereich des Körpers ebenso freizügig zugeht und Genitalien gezeigt werden, dass wollte BioWare auf Nachfrage nicht direkt beantworten. Spieler sollen dies selbst entdecken, heißt es nur.

Wie weit die Hüllen tatsächlich in Dragon Age: The Veilguard fallen werden, dass erfahren wir erst zum Release im Herbst.