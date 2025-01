Dragon Age: The Veilguard: Nur 1,5 Millionen Spieler im letzten Quartal

Mit nur 1,5 Millionen Spielern hat sich Dragon Age: The Veilguard im dritten Quartal unterdurchschnittlich entwickelt.

Dragon Age: The Veilguard konnte nicht wie erhofft abliefern. Laut Electronic Arts (via Bloomberg) erreichte das Rollenspiel im 3. Quartal (endete am 31. Dezember) 1,5 Millionen Spieler. Damit verfehlte man seine Prognose um 50 %.

Außerdem fielen die Umsatzprognosen von Electronic Arts niedriger aus. Man erwartete 2,4 bis 2,55 Milliarden Dollar Umsatz, tatsächlich lag er aber nur bei 2,2 Milliarden Dollar.

Infolgedessen wurde auch die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr von 7,5 bis 7,8 Milliarden Dollar auf 7 bis 7,15 Milliarden Dollar nach unten korrigiert.

Detaillierte Finanzergebnisse werden von Electronic Arts am 4. Februar vorgelegt.