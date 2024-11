Dragon Age: The Veilguard: Rollenspiel verdrängt Call of Duty: Black Ops 6 von Platz 1 bei Steam

Das Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard hat sich Platz 1 der aktuellen Steam-Charts gesichert.

Dragon Age: The Veilguard ist das erfolgreichste Spiel der Franchise für Electronic Arts. Außerdem ist es der erfolgreichste Start für ein Spiel von BioWare auf Steam.

In den ersten 24 Stunden haben 70,414 Spieler das RPG gespielt, was jeweils mehr Spieler als bei beiden Star Wars Jedi-Spielen sind. Dragon Age: The Veilguard ist somit ein voller Erfolg!