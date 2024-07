Dragon Age: The Veilguard: Satte 140.000 Zeilen Dialog

In Dragon Age: The Veilguard könnt ihr den Charakteren reichlich zuhören, um genau zu sein ganze 140.000 Zeilen lang.

Bis zum Release von Dragon Age: The Veilguard, der im Sommer enthüllt werden soll, ist es ein ganzes Jahrzehnt her, dass diese Reihe fortgesetzt wird. Jetzt plaudern Mitglieder des lang erwarteten Action-Rollenspiels aus dem Nähkästchen, warum man so lange warten musste.

In einem Interview mit GamesRadar hat Creative Director John Epler gesagt, dass BioWare es „richtig machen“ wollte. So soll das Action-Rollenspiel die „beste Version, die möglich war“ werden.

Diese Worte sind darauf zurückzuführen, dass Dragon Age: The Veilguard schlichtweg riesig ist. Laut Epler haben allein die Sprecher fünf Jahre daran gearbeitet.

Creative Performance Director Ashley Barlow sagte, dass insgesamt satte 140.000 Zeilen aufgenommen wurden, wovon allein 60.000 auf den Protagonisten „Rook“ entfallen. Insgesamt wurden ganze 700 Charaktere aufgenommen.

„Es braucht einfach seine Zeit, um gut zu werden“, so Barlow.

Zum Vergleich: Dragon Age: Iquisition hatte 80.000 Zeilen Dialog. Bei Mass Effect Andromeda waren es sogar „nur“ 65.000 Zeilen, was immer noch mehr war, als bei Mass Effect 2 und 3 zusammen.

Dragon Age: The Veilguard erscheint voraussichtlich im Herbst für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und für PC.

Ebenfalls wird das Spiel für das Steam Deck verifiziert sein. Das exakte Release-Datum wird, wie bereits erwähnt, im Sommer enthüllt.