Dragon Age: The Veilguard: Schöpfer David Gaider lehnt das Spiel ab und spricht über die Zukunft der Reihe

Dragon Age-Erfinder David Gaider will The Veilguard nie spielen – seine Gründe sorgen für Diskussionen.

David Gaider, der ursprüngliche Schöpfer und ehemalige Lead Writer der Dragon Age-Reihe, hat erklärt, dass er Dragon Age: The Veilguard nicht spielen wird.

Der Autor, der maßgeblich an der Entstehung der Fantasy-Rollenspielserie beteiligt war, sagt, er habe bereits genug über das Spiel gehört und würde die Spielerfahrung vermutlich nur schwer ertragen.

In einem Gespräch mit PC Gamer erklärte Gaider, dass er beim Spielen wahrscheinlich „die ganze Zeit zusammenzucken“ würde. Deshalb habe er sich entschieden, den aktuellen Ableger der Reihe nicht selbst auszuprobieren.

Gleichzeitig äußerte sich Gaider kritisch zur Rolle von Electronic Arts bei der Entwicklung des Spiels. Seiner Ansicht nach habe der Publisher das Team hinter Dragon Age: The Veilguard durch bestimmte Entscheidungen in eine schwierige Situation gebracht.

„EA hat ihnen wirklich einen schweren Schlag versetzt, was die Ausgangslage und die Entwicklung betrifft.“

Gaider, der BioWare bereits 2016 verlassen hatte, sprach außerdem über die mögliche Zukunft der Marke. Seiner Einschätzung nach könnte die Dragon Age-Reihe unter der Führung von EA möglicherweise vor dem Aus stehen.

Offiziell bestätigt wurde ein Ende der Serie bislang nicht. BioWare und EA haben sich bisher nicht dazu geäußert, wie es langfristig mit Dragon Age weitergehen soll.