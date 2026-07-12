Dragon Age: The Veilguard: Schöpfer David Gaider lehnt das Spiel ab und spricht über die Zukunft der Reihe

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Image: Electronic Arts

Dragon Age-Erfinder David Gaider will The Veilguard nie spielen – seine Gründe sorgen für Diskussionen.

David Gaider, der ursprüngliche Schöpfer und ehemalige Lead Writer der Dragon Age-Reihe, hat erklärt, dass er Dragon Age: The Veilguard nicht spielen wird.

Der Autor, der maßgeblich an der Entstehung der Fantasy-Rollenspielserie beteiligt war, sagt, er habe bereits genug über das Spiel gehört und würde die Spielerfahrung vermutlich nur schwer ertragen.

In einem Gespräch mit PC Gamer erklärte Gaider, dass er beim Spielen wahrscheinlich „die ganze Zeit zusammenzucken“ würde. Deshalb habe er sich entschieden, den aktuellen Ableger der Reihe nicht selbst auszuprobieren.

Gleichzeitig äußerte sich Gaider kritisch zur Rolle von Electronic Arts bei der Entwicklung des Spiels. Seiner Ansicht nach habe der Publisher das Team hinter Dragon Age: The Veilguard durch bestimmte Entscheidungen in eine schwierige Situation gebracht.

„EA hat ihnen wirklich einen schweren Schlag versetzt, was die Ausgangslage und die Entwicklung betrifft.“

Gaider, der BioWare bereits 2016 verlassen hatte, sprach außerdem über die mögliche Zukunft der Marke. Seiner Einschätzung nach könnte die Dragon Age-Reihe unter der Führung von EA möglicherweise vor dem Aus stehen.

Offiziell bestätigt wurde ein Ende der Serie bislang nicht. BioWare und EA haben sich bisher nicht dazu geäußert, wie es langfristig mit Dragon Age weitergehen soll.

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13 Kommentare Added

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  1. de Maja 358285 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.07.2026 - 10:09 Uhr

    Naja er sagt ja auch das Dragon Age sehr stiefmütterlich gegenüber Mass Effect behandelt wurde. Mag zwar stimmen aber was Mass Effect geworden ist wissen wir ja auch, das geht quasi denselben Weg wie Dragon Age und mit gerade mal einen Spiel mehr in Entwicklung, steht es auch kurz vor dem aus, wenn EA nicht begreift was die Essenz der Games war und welche Zielgruppe sie ansprechen.

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    • Devilsgift 153365 XP God-at-Arms Silber | 12.07.2026 - 10:36 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Ich glaube auch nicht das Bioware noch lange existiert. Mass Effect wird bestimmt auch nicht mehr so gut wie die ersten Teile.

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  2. faktencheck 221140 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.07.2026 - 10:13 Uhr

    Zurück zu „dreckigen und gewalttätigen“ Fantasy würde er gehen und genau das ist die DNA eines Dragon Age. Nicht diese Möchtegern-Disney-Version die wir bekommen haben.

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  3. Katanameister 495400 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 12.07.2026 - 10:15 Uhr

    Wie ich bereits sagte, Veilguard aus dem Kanon streichen und einen nicht woken Ersatzteil entwickeln, eventuell noch ein Remake/Remaster von Origins rausbringen.

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    • de Maja 358285 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.07.2026 - 10:52 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Aber nicht bei Bioware, dann müsste man die IP wahrscheinlich Larian geben wenn es wieder ein Original Dragon Age ähnliches Spiel möchte .
      Bin schon sehr gespannt auf Divinity, das wird wahrscheinlich genau das Dark Fantasy Ding.

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      • Katanameister 495400 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 12.07.2026 - 11:16 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Wenn Mass Effect Schmutz wird, ist BioWare sowieso weg vom Fenster, bin auch auf Divinity gespannt.

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  4. xXCickXx 140335 XP Master-at-Arms Bronze | 12.07.2026 - 10:18 Uhr

    Hab bisher nur den ersten Teil gezockt, den aber in guter Erinnerung.

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  5. Galathea 4220 XP Beginner Level 2 | 12.07.2026 - 10:48 Uhr

    ich glaube nicht, dass sich die Reihe je wieder erholen wird. Dazu müsste man die Markenrechte an ein anderes Studio/Publisher verkaufen, unter EA sieht man ja wie sich die diversen Marken entwickelt haben. Ich hab alle Teile gezockt, und Veilguard ist eines der schlechtesten RPGs, die ich in den letzten 10 Jahren gespielt habe. Wie gut, dass es Studios wie Larian, Owlcat Games und CD Projekt Red gibt, die diese Lücke perfekt ausfüllen.

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  6. Ralle89 193115 XP Grub Killer Elite | 12.07.2026 - 11:01 Uhr

    Glaube auch das Veilguard der Reihe nachhaltig geschadet hat 🤔

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  7. Nibelungen86 381795 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.07.2026 - 11:09 Uhr

    Ja die Reihe scheint leider Tot, passiert leider öfter mit Fantasy Games

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  8. kleineAmeise 184100 XP Battle Rifle Elite | 12.07.2026 - 11:15 Uhr

    Saudis haben übernommen. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Kann nur besser werden.

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