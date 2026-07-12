Dragon Age: The Veilguard: Schöpfer David Gaider lehnt das Spiel ab und spricht über die Zukunft der Reihe

David Gaider, der ursprüngliche Schöpfer und ehemalige Lead Writer der Dragon Age-Reihe, hat erklärt, dass er Dragon Age: The Veilguard nicht spielen wird.
Der Autor, der maßgeblich an der Entstehung der Fantasy-Rollenspielserie beteiligt war, sagt, er habe bereits genug über das Spiel gehört und würde die Spielerfahrung vermutlich nur schwer ertragen.
In einem Gespräch mit PC Gamer erklärte Gaider, dass er beim Spielen wahrscheinlich „die ganze Zeit zusammenzucken“ würde. Deshalb habe er sich entschieden, den aktuellen Ableger der Reihe nicht selbst auszuprobieren.
Gleichzeitig äußerte sich Gaider kritisch zur Rolle von Electronic Arts bei der Entwicklung des Spiels. Seiner Ansicht nach habe der Publisher das Team hinter Dragon Age: The Veilguard durch bestimmte Entscheidungen in eine schwierige Situation gebracht.
„EA hat ihnen wirklich einen schweren Schlag versetzt, was die Ausgangslage und die Entwicklung betrifft.“
Gaider, der BioWare bereits 2016 verlassen hatte, sprach außerdem über die mögliche Zukunft der Marke. Seiner Einschätzung nach könnte die Dragon Age-Reihe unter der Führung von EA möglicherweise vor dem Aus stehen.
Offiziell bestätigt wurde ein Ende der Serie bislang nicht. BioWare und EA haben sich bisher nicht dazu geäußert, wie es langfristig mit Dragon Age weitergehen soll.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja er sagt ja auch das Dragon Age sehr stiefmütterlich gegenüber Mass Effect behandelt wurde. Mag zwar stimmen aber was Mass Effect geworden ist wissen wir ja auch, das geht quasi denselben Weg wie Dragon Age und mit gerade mal einen Spiel mehr in Entwicklung, steht es auch kurz vor dem aus, wenn EA nicht begreift was die Essenz der Games war und welche Zielgruppe sie ansprechen.
Ich glaube auch nicht das Bioware noch lange existiert. Mass Effect wird bestimmt auch nicht mehr so gut wie die ersten Teile.
Zurück zu „dreckigen und gewalttätigen“ Fantasy würde er gehen und genau das ist die DNA eines Dragon Age. Nicht diese Möchtegern-Disney-Version die wir bekommen haben.
Stimmt schon, gerade Origins war da etwas besonderes. Ist auch immer noch mein liebster Teil.
Wie ich bereits sagte, Veilguard aus dem Kanon streichen und einen nicht woken Ersatzteil entwickeln, eventuell noch ein Remake/Remaster von Origins rausbringen.
Aber nicht bei Bioware, dann müsste man die IP wahrscheinlich Larian geben wenn es wieder ein Original Dragon Age ähnliches Spiel möchte .
Bin schon sehr gespannt auf Divinity, das wird wahrscheinlich genau das Dark Fantasy Ding.
Wenn Mass Effect Schmutz wird, ist BioWare sowieso weg vom Fenster, bin auch auf Divinity gespannt.
Hab bisher nur den ersten Teil gezockt, den aber in guter Erinnerung.
ich glaube nicht, dass sich die Reihe je wieder erholen wird. Dazu müsste man die Markenrechte an ein anderes Studio/Publisher verkaufen, unter EA sieht man ja wie sich die diversen Marken entwickelt haben. Ich hab alle Teile gezockt, und Veilguard ist eines der schlechtesten RPGs, die ich in den letzten 10 Jahren gespielt habe. Wie gut, dass es Studios wie Larian, Owlcat Games und CD Projekt Red gibt, die diese Lücke perfekt ausfüllen.
Glaube auch das Veilguard der Reihe nachhaltig geschadet hat 🤔
Ja die Reihe scheint leider Tot, passiert leider öfter mit Fantasy Games
Saudis haben übernommen. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Kann nur besser werden.
Jedenfalls sollte es nicht mehr woke werden, den Rest muss man abwarten.