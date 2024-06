Dragon Age: The Veilguard: Spieler befehligen zwei Begleiter im Kampf

BioWare kündigte für Dienstag eine 15-minütige Gameplay-Premiere für Dragon Age: The Veilguard an. Bisher war das Rollenspiel unter dem Namenszusatz Dreadwolf bekannt.

Vorab hat Gary McKay, General Manager von BioWare, schon einige Details zum Spiel verraten.

In Dragon Age: The Veilguard können Spieler demnach zwei Begleiter mit in den Kampf nehmen und ihnen Befehle erteilen. In Dragon Age: Inquisition konnte man noch drei befehligen.

McKay sagte gegenüber IGN: „Als RPG ist Strategie im Kampf wichtig, da man zwei Gefährten in jeden Kampf mitnimmt. Jeder Begleiter verfügt über einzigartige Kräfte und Fähigkeiten, die sich direkt darauf auswirken, wie man die Feinde zur Strecke bringt.“

In Dragon Age: The Veilguard wird zudem wieder mit einem Fähigkeitenrad gespielt. Bei der Nutzung wird das Spielgeschehen automatisch pausiert, was dem Spieler nicht nur die Wahl einer Fähigkeit erlaubt, sondern auch mächtige Kombinationen ermöglicht.

„Das Fähigkeitsrad eröffnet eine Vielzahl strategischer Möglichkeiten und gibt den Spielern die Möglichkeit, den Kampfverlauf zu kontrollieren und mächtige Kombinationen von Fähigkeiten zwischen Spielern und ihren Begleitern zu verknüpfen, die das Blatt in einem Kampf schnell wenden können. Wir glauben, dass wir eine spannende Balance zwischen Spaß, Flüssigkeit und Strategie für jede Begegnung gefunden haben“, so McKay.

Mehr zum Rollenspiel gibt es dann in der nächsten Woche.