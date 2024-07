Dragon Age: The Veilguard: Transmog-System und mehr bestätigt

BioWare bestätigt, dass Dragon Age: The Veilguard zahlreiche Ausrüstungsmöglichkeiten für die Charaktere bieten wird.

BioWare bestätigte erst vor kurzem, dass Dragon Age: The Veilguard einen komplexen Charakter Editor erhalten wird. Abseits davon soll es noch zahlreiche weitere Individualisierungsoptionen geben.

Dies gab Game Director Corinne Busche in einem Interview mit Game Informer bekannt. Demnach arbeitet man unter anderem an einem Transmog-System. Die Ausrüstung kann im Rollenspiel also optisch je nach Belieben angepasst werden, ohne die Werte und Attribute des Gegenstandes zu verändern.

Dabei sollen die Transmodifikationen nicht nur auf die Ausrüstung von Protagonist Rook, sondern auch auf alle weiteren Gruppenmitglieder angewendet werden können.

Abseits davon gab BioWare bekannt, dass man den Spielern zahlreiche Ausrüstungsmöglichkeiten bieten wird. Jeder Charakter kann so eine Waffe, einen Ring sowie ein Accessoire mit sich führen.

Rook wird außerdem zusätzliche Ausrüstungsslots erhalten. Der Protagonist darf auf zwei Waffen, zwei Ringe, einen Helm, ein Amulett und einen Gürtel zurückgreifen. Weiter führt man aus, dass jeder Gegenstand einzigartige Effekte besitzen kann und diverse Charakterwerte beeinflusst. Der Gürtel bestimmt beispielsweise die Effektivität von Heiltränken.

Darüber hinaus wird es spezielle Ausrüstungsgegenstände geben, die nur bestimmte Charaktere und Klassen nutzen können. Spieler dürfen bereits bei der Charaktererstellung einen ersten Blick auf diese speziellen Rüstungsteile werfen. Wer mit dem Look des Charakters nicht zufrieden ist, kann diesen im Editor so vorab noch einmal anpassen.

Dragon Age: The Veilguard soll noch in diesem Herbst für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Einen konkreten Releasetermin gab BioWare bislang noch nicht bekannt.