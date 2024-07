Dragon Age: The Veilguard: Überraschungen mit geliebten Charakteren geplant

Die Spieler von Dragon Age: The Veilguard dürfen sich anscheinend auf alte Bekannte freuen, denn die Entwickler haben „einige Überraschungen“ parat.

In einem kürzlichen Interview haben John Epler, Creative Director und Ashley Barlow, Creative Performance Director, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.

So erwarten den Spieler in Dragon Age: The Veilguard nicht nur neue, sondern auch alte bekannte Charaktere.

Neben Lace Harding und Varric Tethras sollen noch weitere Bekannte ihren Weg in den Norden von Thedas gefunden haben. Welche das sind, verraten die beiden im Interview jedoch nicht!

„Ich meine, wir haben ein paar heimliche Überraschungen von zurückkehrenden, geliebten Charakteren, aber das ist die große Sache: Wir haben siebenhundert einzigartige Charaktere, mit denen wir sprechen können.“ „Ich freue mich darauf, dass die Leute sie sehen werden und vor allem darauf, sie im Kontext der zehn Jahre zu sehen, die seit dem letzten Dragon Age vergangen sind, sowohl in der realen Welt als auch in der Welt von Thedas“, so John Epler.

Es wird also eine Überraschung bleiben, wen ihr alles auf euren Reisen durch Dragon Age: The Veilguard begegnen werdet.

Jedenfalls werden sie euch viel zu erzählen haben, denn das Spiel hat satte 140.000 Zeilen eingesprochenen Dialog im Gepäck.

Dragon Age: The Veilguard erscheint voraussichtlich im Herbst für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und für PC.

Das exakte Datum können die Spieler, wie bereits erwähnt, im Sommer erwarten.