Dragon Age: The Veilguard: Verkäufe hinter Dragon’s Dogma 2

Christopher Dring von GameIndustry.biz hat bekannt gegeben, dass Dragon Age: The Veilguard im Oktober das siebte bestverkaufte Spiel in ganz Europa war und hinter Dragon’s Dogma 2 und anderen RPGs bleibt.

„Dragon Age: The Veilguard war im Oktober das siebtbestverkaufte Spiel in ganz Europa. Es ist jedoch nicht die größte Neuerscheinung. Im Vergleich zu anderen aktuellen RPGs waren die Verkäufe in der ersten Woche über 18 % niedriger als bei Dragon’s Dogma 2 und fast 21 % niedriger als bei Final Fantasy VII: Rebirth.“