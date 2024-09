Dragon Age: The Veilguard: Weniger technologische Beschränkungen

Weniger technologische Beschränkungen in Dragon Age: The Veilguard gibt Spielern mehr unmittelbare Kontrolle sagt BioWare.

Zwischen Dragon Age: Inquisition aus dem Jahr 2014 und dem kommenden Dragon Age: The Veilguard, welches am 31. Oktober 2024 erscheinen wird, liegt ein ganzes Jahrzehnt.

In dieser Zeit hat die Rollenspielreihe sich bei der Erzählung der Geschichte und das Gameplay natürlich weiterentwickelt.

Dazu erzählte Creative Director John Epler in einem Interview, dass man zuvor technologischen Beschränkungen unterlag. Große Schlachten oder epische Schauplätze konnte man Spielern nur in Form von Zwischensequenzen zeigen.

In Dragon Age: The Veilguard sei das jedoch anders, denn Spieler können solche Abschnitte nun in Echtzeit spielen, was ihnen einen viel größere und unmittelbare Kontrolle gibt.

Epler erzählte: „Jetzt, wo wir es können, wollen wir, dass ihr es fühlt, und ein Teil davon ist, euch diese viel unmittelbarere Kontrolle zu geben, diese Bewegungen wichtig zu machen, während wir immer noch diese taktische Ebene, diese strategische Ebene zulassen.“