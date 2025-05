Dragon Age: The Veilguard: Wir wurden von EA herumgeschubst, beklagt Ex-Entwickler

Nicht gut auf Electronic Arts zu sprechen ist Mark Darrah. Der ehemalige Executive Producer bei BioWare hat an Spielen der Dragon Age-Reihe gearbeitet.

Wie er jetzt erzählte, fühlt er sich bei der Entwicklung von Dragon Age: The Veilguard von Electronic Arts „herumgeschubst“ und das Team habe nicht die nötige Unterstützung erfahren.

Der Publisher verhielt sich zudem respektlos gegenüber Darrah, als man nicht einmal mit ihm darüber sprach, dass Casey Hudson zu BioWare zurückkehren wird. Darrah war zu dem Zeitpunkt die Nr. 2 bei BioWare.

„Man darf nicht vergessen, dass ich die zweithöchste Person bei BioWare bin“, sagte Darrah. „Casey wurde interviewt, eingestellt und auf seine Rückkehr vorbereitet, ohne dass ich in irgendeiner Weise konsultiert wurde. Hätte es etwas an der Entscheidung geändert, wenn ich an dem Prozess beteiligt gewesen wäre? Nein, ich glaube nicht, aber es ist schon sehr respektlos, eine so wichtige Entscheidung zu treffen, ohne die zweithöchste Führungskraft des Studios in irgendeiner Weise einzubeziehen.“