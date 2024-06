Dragon Age: The Veilguard: Zwei Grafikmodi für Xbox Series X|S und PS5

Die bei vielen Videospielen der aktuellen Konsolengeneration verfügbaren Modi Performance und Qualität wird es auch im Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard geben.

Wie IGN von einer Quelle erfahren haben will, soll das Spiel in der neusten Frostbite Engine 60fps leisten können. Offiziell bestätigt ist dies aber nicht.

Ein Sprecher von Electronic Arts sagte lediglich, dass man zwischen zwei Modi wählen kann. Technische Details zu Auflösung oder Framerate nannte er nicht.

„Dragon Age: The Veilguard wird auf Konsolen einen Performance- und einen Qualitätsmodus bieten, um sicherzustellen, dass die Spieler die visuelle Qualität wählen können, die sie bevorzugen. Wir werden mehr über die genaue Leistung berichten, wenn wir die Entwicklung in den kommenden Monaten abschließen“, so der EA-Sprecher.