Dragon Ball FighterZ: Neuer Kämpfer, großes Update und Masters Showdown bestätigt

Auf der EVO France 2025 wurde offiziell bestätigt, dass Goku (SS4, DAIMA) aus Dragon Ball Daima als neuer spielbarer Charakter in DRAGON BALL FighterZ erscheint.

Der beliebte Held bringt neue Movesets, Spezialangriffe und frische Dynamik in das ohnehin hochgelobte Kampfspiel von Bandai Namco.

Zusätzlich kündigte das Team ein umfangreiches Balance-Update an, das am 12. Oktober 2025 erscheint. Dieses Update erweitert die strategische Tiefe rund um das Z Reflect-System, was Spielern neue taktische Möglichkeiten im Wettkampf eröffnet. Die vollständigen Patchnotes werden zeitgleich zum Release veröffentlicht.

Auch im E-Sport-Bereich geht es weiter: Bei der kommenden DRAGON BALL Games Battle Hour 2026 kehren bekannte Größen wie GO1, Hikari, SonicFox, Wawa, Wade und Yasha für das Masters Showdown-Turnier zurück. Vor Ort finden zudem Qualifikationsrunden statt, bei denen Spieler die Chance haben, sich ihren Platz unter den Besten zu sichern.