Dragon Ball FighterZ: Neuer Kämpfer, großes Update und Masters Showdown bestätigt

Image: BANDAI NAMCO Entertainment

DRAGON BALL FighterZ: Goku (SS4, DAIMA) betritt die Arena – Enthüllung auf der EVO France 2025!

Auf der EVO France 2025 wurde offiziell bestätigt, dass Goku (SS4, DAIMA) aus Dragon Ball Daima als neuer spielbarer Charakter in DRAGON BALL FighterZ erscheint.

Der beliebte Held bringt neue Movesets, Spezialangriffe und frische Dynamik in das ohnehin hochgelobte Kampfspiel von Bandai Namco.

Zusätzlich kündigte das Team ein umfangreiches Balance-Update an, das am 12. Oktober 2025 erscheint. Dieses Update erweitert die strategische Tiefe rund um das Z Reflect-System, was Spielern neue taktische Möglichkeiten im Wettkampf eröffnet. Die vollständigen Patchnotes werden zeitgleich zum Release veröffentlicht.

Auch im E-Sport-Bereich geht es weiter: Bei der kommenden DRAGON BALL Games Battle Hour 2026 kehren bekannte Größen wie GO1, Hikari, SonicFox, Wawa, Wade und Yasha für das Masters Showdown-Turnier zurück. Vor Ort finden zudem Qualifikationsrunden statt, bei denen Spieler die Chance haben, sich ihren Platz unter den Besten zu sichern.

  1. Katanameister 218460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.10.2025 - 08:38 Uhr

    Und der kostet dann 5€, kann ich drauf verzichten, hab sowieso fast alle Charaktere in dem Spiel.

  2. Rotten 73665 XP Tastenakrobat Level 2 | 13.10.2025 - 10:10 Uhr

    Für den Preis pass ik ersma 😅 sieht gut aus die ss4 Form ✌🏻

  3. RumRoGERs 99405 XP Posting Machine Level 4 | 13.10.2025 - 10:31 Uhr

    Nice, dass da noch Updates kommen.😎
    Ich finde die GT Version zwar optisch besser aber den hol ich noch.😎😎

