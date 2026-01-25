Dragon Ball Next: AGE 1000 Projekt offiziell enthüllt

Bandai Namco hat ein brandneues Dragon‑Ball‑Spiel angekündigt: DRAGON BALL | NEW GAME PROJECT „AGE 1000“, das 2027 erscheinen soll.

Der Ankündigungstrailer bestätigt eine völlig neue Welt, neue Figuren und ein Setting, das direkt von Akira Toriyama inspiriert wurde.

Das Projekt markiert damit einen der spannendsten Schritte der Marke seit Jahren, da es nicht auf bestehende Story‑Arcs zurückgreift, sondern ein komplett neues Kapitel im Dragon‑Ball‑Universum aufschlägt.

Weitere Informationen sollen nicht lange auf sich warten lassen. Die nächsten großen Enthüllungen werden beim Dragon Ball Games Battle Hour 2026 in den USA stattfinden – konkret am 18. und 19. April. Dort soll es tiefere Einblicke in Story, Gameplay und die kreative Vision hinter AGE 1000 geben.