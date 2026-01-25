Dragon Ball Next: AGE 1000 Projekt offiziell enthüllt

Bandai Namco hat ein brandneues Dragon‑Ball‑Spiel angekündigt: DRAGON BALL | NEW GAME PROJECT „AGE 1000“, das 2027 erscheinen soll.
Der Ankündigungstrailer bestätigt eine völlig neue Welt, neue Figuren und ein Setting, das direkt von Akira Toriyama inspiriert wurde.
Das Projekt markiert damit einen der spannendsten Schritte der Marke seit Jahren, da es nicht auf bestehende Story‑Arcs zurückgreift, sondern ein komplett neues Kapitel im Dragon‑Ball‑Universum aufschlägt.
Weitere Informationen sollen nicht lange auf sich warten lassen. Die nächsten großen Enthüllungen werden beim Dragon Ball Games Battle Hour 2026 in den USA stattfinden – konkret am 18. und 19. April. Dort soll es tiefere Einblicke in Story, Gameplay und die kreative Vision hinter AGE 1000 geben.
Ich würde mir ein Spiel wünschen wo man durch die Welt von Dragonball zieht und stärker durch Leveln wird und durch Training.
Japp komplett verschwendetes Potenzial.
Ja das ist Dragonball für mich. Bzw. So wäre es für mich
Also einen Open World game. Kakarot soll ja eigentlich so aehnlich sein eigentlich. Kannst da mal vielleicht reinschauen aber ja hoffe auf ein komplettes open world game wo man sich auch lvlt und so weiter
Ja auf sowas hoffe ich auch bei kakarot das ganze Essen nervt 😅
Ja das stimmt auch. Die sollen einfach so was wie ein JRPG mit Dragonballs machen 😀
Ein rundenbasiertes Jrpg im Dragonball Universum wäre was, nach den ganzen Action DBZ Spielen.
Goku macht Genkidama: Muss 2 Runden warten 😀
So habe ich mir das vorgestellt, das würde bestimmt super ankommen.
Hätte man auch ruhig erst im Sommer direkt mit ein bisschen Gameplay ankündigen können.
Sieht mir zu sehr nach Zukunfts- bzw. Cybergedöns aus, bin jetzt nicht begeistert, im April sieht man ja zum Glück mehr.
Hatten die Saiyajin nit schon immer Technik aus der Zukunft? 🤔
Natürlich, aber für mich hat es jetzt einen eher sterilen, seelenlosen Charakter, die Mischung hat es ausgemacht in Dragonball und Z.
Nunja der Projekt Titel heißt ja Age 1000.
Man kann also davon ausgehen das es 1000 Jahre nach Dragonball GT angesiedelt sein wird.
Da kann man natürlich davon ausgehen das keiner der Z Kämpfer mehr am Start sein wird. Auch wenn man als Fan natürlich weiß das sie im Jenseits weiterhin alles verfolgen können was auf der Erde passiert.
Der einzige der auftauchen könnte wäre Goku , da er ja nun der Wächter über die Dragonballs ist, sofern GT nach wie vor Kanon sein sollte.
Aber es macht Sinn das das Franchise voran kommen möchte , Akira hatte ja unzählige Ideen wie er die Welt ausbauen würde auch ohne seine geliebten Helden .
Ich befürchte, dass sie sich mit dem Kram verzetteln, gerade die letzten Dragonball Super Kapitel waren schon eher seltsam/unlogisch, man merkt schon einen schleichenden Qualitätsverlust.
Was leider an dem Verlust von Toriyama liegt
Das is unglaublich, Toriyama hat noch soviel für alle bereit gehabt 🤗 bin mega gespannt was das wird, wie die Story dazu ist etc 😅 hoffentlich wird dazu oder davor eine Manga Serie erscheinen ✌🏻
Naja gut , die Ära von Goku und den Z Kämpfern endet ja nuneinmal auch irgentwann.
Da kann man nicht immer das selbe x mal verwursten , da muss schon auch was neues her .
Man könnte theoretisch goku immer wieder zurück bringen , da er Lore technisch ja selbst zum Gott der Dragonballs erhoben wurde.
Er ist also quasi Shen Long und wacht mit ihm zusammen über Dragonballs .
Er ist also unsterblich.
Da jetzt eine neue Story mit völlig neuen Charakteren zu beginnen macht da schon Sinn.
Mal schauen was sich das DB Team einfallen lies um die Reihe fortzuführen.