Dragon Ball: Sparking! ZERO: 12 Charaktere aus Dragon Ball GT vorgestellt

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball: Sparking! ZERO veröffentlicht, der neue spielbare Charaktere aus Dragon Ball GT vorstellt. Das Spiel erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Son-Goku, Trunks und Pan reisen durch das Universum, wo sie auf die verschiedensten Charaktere treffen und sich gegen die Schattendrachen behaupten müssen. In diesem neuen Kapitel des Dragon Ball-Universums warten aufregende Kämpfe und intensive Showdowns.

Der Trailer stellt unter anderem die folgenden neuen, spielbaren Charaktere aus Dragon Ball GT vor:

Vegeta (GT), Super Saiyajin 4

Pan (GT)

Oob (GT)

Majoob (GT)

Baby-Vegeta (GT)

Super-Baby 1 (GT)

Super-Baby 2 (GT)

Baby (Weraffe) (GT)

Syn Shenlong (GT)

Omega Shenlong (GT)

Son-Goku (GT) in seiner Super-Saiyajin-, Super-Saiyajin 3- und Super-Saiyajin 4-Form

Gogeta (GT), Super-Saiyajin 4

