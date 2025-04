Dragon Ball: Sparking! ZERO: DAIMA Pack 1 fügt neue Charaktere hinzu

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Mit dem DAIMA Character Pack 1 sind jetzt neue Charaktere in DRAGON BALL: Sparking! ZERO spielbar.

Neue Charaktere treten in den Kampf in DRAGON BALL: Sparking! ZERO, das auf dem ersten Teil von Dragon Ball DAIMA basiert, dem neuesten Anime aus dem DRAGON BALL-Universum.

Ihr könnt jetzt als die folgenden Charaktere spielen:

Goku (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini), Super Saiyan 2

Vegeta (Mini), Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

Zusätzlich zu diesen Charakteren ist ein neues Technik-Änderungs-Outfit für Goku (Mini) verfügbar, das es dem Charakter erlaubt, ein anderes Ultimate als Goku (Mini) zu benutzen.

Diese alternative Version von Goku (Mini) kann sich in Super Saiyan verwandeln und Aura Impact einsetzen.

Wenn ihr Goku (Mini) aus dem Pre-Order Pack DLC besitzt, könnt ihr die alternative Version verwenden, indem ihr ein Outfit anlegt. Wenn ihr ihn nicht besitzt, erscheint er als neuer Charakter im Charakterauswahlbildschirm.

Das Dragon Ball DAIMA DLC Part 1 Set ist Teil des Season Pass zusammen mit dem Hero of Justice DLC Pack, das bereits früher veröffentlicht wurde.

Ein weiteres DLC-Pack, das auf Dragon Ball DAIMA basiert, wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Dieses Pack Set kann auch separat erworben werden.