Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt 33 neue Charaktere, 4 Arenen und einen vollkommen neuen Solo-Modus.

Am 30. Juli 2026 erhält Dragon Ball: Sparking! Zero mit dem Super Limit-Breaking NEO-DLC, eine umfangreiche Erweiterung für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Mit dabei sind 33 zusätzliche Charaktere, vier neue Arenen, vier Episode Battles und ein komplett neuer Solo-Modus.

Parallel zum kostenpflichtigen DLC erscheint ein kostenloses Update, das neue Gameplay-Mechaniken und weitere Änderungen mit sich bringt.

Limit Breaker Journey lässt den eigenen Kämpfer wachsen

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht der neue Solo-Modus Limit Breaker Journey. Spieler wählen zunächst ihren bevorzugten Charakter und können dessen Fähigkeiten anschließend durch verschiedene Kämpfe weiterentwickeln.

Auf einer Karte werden unterschiedliche Gegner ausgewählt, deren Stärke bei der Entscheidung berücksichtigt werden kann. Während der Kämpfe lassen sich sogenannte Battle Arts einsetzen, um sich Vorteile zu verschaffen.

Durch das Steigern verschiedener Charakterwerte kann der gewählte Kämpfer zunehmend an den persönlichen Spielstil angepasst werden.

33 neue Charaktere und vier weitere Arenen

Auch das Roster von Dragon Ball: Sparking! Zero wird deutlich erweitert. Insgesamt 33 neue Charaktere aus Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super und Dragon Ball GT sind Bestandteil des Super Limit-Breaking NEO DLC.

Hinzu kommen vier neue Episode Battles und vier zusätzliche Arenen.

Welche 33 Charaktere genau enthalten sein werden, geht aus der vorliegenden Ankündigung noch nicht hervor.

Kostenloses Update führt Sparking! Boost ein

Unabhängig vom DLC erhält Dragon Ball: Sparking! Zero gleichzeitig ein kostenloses Update mit neuen Spielmechaniken.

Mit Sparking! Boost können große Mengen Skill Stock eingesetzt werden, um die Angriffskraft während des Sparking!-Modus zusätzlich zu erhöhen. Die zusätzliche Stärke hat allerdings einen Preis: Nach dem Ende des Boosts werden die eigenen Werte vorübergehend reduziert.

Eine zweite neue Mechanik hört auf den Namen Chain Blast. Nachdem ein Gegner weggeschleudert wurde, entsteht dadurch eine weitere Angriffsmöglichkeit. Spieler können zu einem Reservekämpfer wechseln und die Kombination mit einem Blast-Angriff fortsetzen, um zusätzlichen Schaden zu verursachen.

Das kostenlose Update ergänzt außerdem neue Varianten bereits vorhandener Arenen.

Der Super Limit-Breaking NEO DLC erscheint am 30. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Dragon Ball: Sparking! Zero selbst ist zusätzlich für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich. Informationen zur Veröffentlichung des neuen DLCs auf den beiden Nintendo-Konsolen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.