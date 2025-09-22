Dragon Ball: Sparking! ZERO: Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2 im Early Access

Das Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2 mit sechs neuen Kämpfern ist für Dragon Ball: Sparking! ZERO ab heute im Early Access abrufbar.

Bandai Namco Entertainment hat ein neues Update mit herunterladbaren Inhalten für DRAGON BALL: Sparking! ZERO angekündigt, der Fortsetzung der legendären DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI-Reihe.

Der neueste DLC, Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2, erweitert die Charakterauswahl des Spiels um sechs neue Kämpfer. Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2 ist jetzt im Early Access verfügbar.

Spieler, die die Deluxe Edition, Ultimate Edition, Premium Edition oder den einzelnen Season Pass (DLC 1-3, Extra) des Spiels besitzen oder kaufen, erhalten den neuen Inhalt automatisch.

Das Paket ist ab dem 25. September erhältlich, zusammen mit einem kostenlosen Update für alle Spieler, das neue Inhalte wie „First Demon World Stage“ und Verbesserungen des Gameplays enthält.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar sein.

Dragon Ball DAIMA: Character Pack 2 erweitert die Liste der über 180 Kämpfer des Spiels um sechs neue Charaktere, darunter ikonische Neuzugänge aus der Anime-Serie Dragon Ball DAIMA: Goku (Mini), Super Saiyan 4; Goku (DAIMA), Super Saiyan 4; Vegeta (DAIMA), Super Saiyan 3; Majin Duu; Third Eye Gomah; und Giant Gomah.

Ein kostenloses Update, das zusammen mit dem DLC veröffentlicht wird, fügt die brandneue Stage „First Demon World“ hinzu und führt Balance-Anpassungen ein. Eine vollständige Liste der Updates und Patch-Hinweise gibt es hier.