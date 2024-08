Dragon Ball: Sparking! ZERO: Einblicke und Charaktere im Gamescom-Trailer

Bandai Namco Entertainment enthüllte bei der gamescom Opening Night Live einen neuen Trailer zu DRAGON BALL: Sparking! ZERO, der Einblicke in das Gameplay gibt und neue Charaktere vorstellt. Das Spiel erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Der Trailer zeigt die schnellen und dynamischen Kämpfe des Spiels und stellt die Charaktere Ultimativer Son-Gohan und Super-Boo vor. Die beiden sind die Protagonisten der Boo-Saga und schließen sich dem bisher größten Roster der Budokai Tenkaichi-Reihe an.

Das Spiel wird von Spike Chunsoft, dem Originalstudio hinter der Budokai Tenkaichi-Reihe, entwickelt. Das Spiel kann bereits vorbestellt werden und bietet Spielenden unter anderem folgende Vorbesteller-Boni: Früher Zugang zu sechs Charakteren sowie einem spielbaren Bonuscharakter, der zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt wird.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.