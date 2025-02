Dragon Ball: Sparking! ZERO: Fünf Millionen Verkäufe weltweit

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Mit fünf Millionen Verkäufen weltweit ist Dragon Ball: Sparking! ZERO das am schnellsten verkaufte DRAGON BALL-Konsolenspiel aller Zeiten.

Bandai Namco Entertainment Europe gab heute bekannt, dass DRAGON BALL: Sparking! ZERO, die erste Fortsetzung der DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI-Reihe seit mehr als 15 Jahren, seit seiner Veröffentlichung weltweit mehr als 5 Millionen Einheiten verkauft hat.

Nach der Veröffentlichung im vergangenen Oktober ist der Titel nun das am schnellsten verkaufte DRAGON BALL-Konsolenspiel aller Zeiten. DRAGON BALL: Sparking! ZERO ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

Offizielle Beschreibung zum Spiel:

Das von Spike Chunsoft entwickelte DRAGON BALL: Sparking! ZERO setzt neue Maßstäbe für Gameplay und Features in einem Arena-Brawler. Das Spiel nutzt die Leistung der Unreal Engine 5 und bietet eine atemberaubende, animegetreue Grafik und genredefinierende Features mit rasanten Kämpfen und großen zerstörbaren Umgebungen.

Die Spieler liebten das Spiel wegen seiner actiongeladenen Spielmodi, darunter der Online- und Koop-Mehrspielermodus, der Episoden-Kampfmodus, in dem die Spieler historische Kämpfe aus der weltweit beliebten DRAGON BALL-Anime-Serie nacherleben können, und der Custom Battle-Modus, in dem sie UGC-Kämpfe mit einer großen Auswahl an verfügbaren Charakteren, Phasen und einzigartigen Gegenständen erstellen, spielen und teilen können.

Kürzlich wurde das DLC-Paket „Hero of Justice“ veröffentlicht, das die umfangreiche Liste von 182 Charakteren um 11 neue Kämpfer erweitert, darunter Gohan Beast, Cell Max, Gamma 1 und Gamma 2.

Diese Features und Modi sowie die häufigen Updates mit herunterladbaren Inhalten und die offiziell anerkannten Turniere haben dazu beigetragen, dass DRAGON BALL: Sparking! ZERO zu einem der von der Kritik am meisten gefeierten Spieltitel der weltweit beliebten Anime-Franchise gemacht.