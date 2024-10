Dragon Ball: Sparking! ZERO: Hier gibt es das Intro zu sehen

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment präsentiert euch heute das DRAGON BALL: Sparking! Zero Opening Movie. Schaut euch hier das Intro an!

In einem neuen DRAGON BALL: Sparking! Zero Opening Movie gibt es jetzt das Intro zum Spiel zu sehen. Der Kampf beginnt schon heute für diejenigen, die die Ultimate Edition oder Deluxe Edition von DRAGON BALL: Sparking! Zero vorbestellt haben.

Außerdem wurde Early Access Launch Showcase abgehalten, dessen Aufzeichnung ihr euch hier anschauen könnt: