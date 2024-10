Dragon Ball: Sparking! ZERO: Medaillenspiegel zum Actionspiel

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Dragon Ball Sparking! Zero erscheint in Kürze und hier gibt es zahlreiche Wertungen im Medaillenspiegel für euch.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam).

Die Ratings der Fachpresse sind schon da und auch hier gibt es hervorragende Wertungen.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO – Wertungen

100 – ComicBook

100 – Eurogamer Portugal

90 – TheGamer

90 – Noisy Pixel

90 – TrueGaming

90 – Screen Rant

90 – Hobby Consolas

90 – LevelUp

88 – The Games Machine

85 – Press Start Australia

85 – Everyeye.it