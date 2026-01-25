Dragon Ball: Sparking! ZERO: Neuer DLC bringt Charaktere, Stages, Moves und mehr

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Sparking! ZERO dreht komplett auf – neuer DLC bringt Charaktere, Stages, Moves und sogar einen neuen Modus.

Bandai Namco hat einen neuen DLC‑Teaser zu DRAGON BALL: Sparking! ZERO veröffentlicht – und der Clip macht sofort klar, dass die Erweiterung absolut limit‑breaking wird.

Der kommende DLC befindet sich derzeit in aktiver Entwicklung und soll das Spiel weit über zusätzliche Charaktere hinaus erweitern.

Der Teaser bestätigt unter anderem:

  • Neue spielbare Charaktere
  • Neue Kostüme
  • Neue Super‑Attacken
  • Neue Stages
  • Einen komplett neuen Modus

Besonders spannend ist der Hinweis, dass der DLC über die reine Charakterauswahl hinausgeht. Das deutet auf tiefere Gameplay‑Erweiterungen hin, die das Kampfsystem oder die Spielstruktur spürbar verändern könnten.

Konkrete Details stehen noch aus, doch Bandai Namco kündigt an, dass weitere Informationen in zukünftigen Ankündigungen folgen werden. Die Community spekuliert bereits, welche Story‑Elemente, Transformationen oder Arenen Teil des Pakets sein könnten.

