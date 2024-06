Dragon Ball: Sparking! ZERO: Spielmodi vorgestellt

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment hat die Spielmodi für Dragon Ball: Sparking! ZERO vorgestellt.

Bandai Namco Entertainment gibt heute neue Informationen zu Dragon Ball: Sparking! ZERO bekannt. Im neuen Game Mode Showcase geht Produzent Jun Furutani auf die verschiedenen Spielmodi und Features des Spiels ein, das am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Dragon Ball: Sparking! ZERO wird über einen Offline-Mehrspielermodus verfügen. Im Raum von Geist und Zeit können langjährige Fans der Serie sowie Neueinsteigende in ihren eigenen vier Wänden gegeneinander antreten, ihre Fähigkeiten trainieren und Kindheitserinnerungen aufleben lassen.

Außerdem wird es den Singleplayer-Modus „Episode Battle“ geben, in dem Spielende zwischen acht verschiedenen Charakteren wählen und einige der wichtigsten Kämpfe (neu) erleben können, von Dragon Ball Z bis zum Turnier der Stärke aus Dragon Ball SUPER.

Einige der Zwischensequenzen können aus der First-Person-Ansicht erlebt werden. Zudem können Entscheidungen getroffen werden, die den aus Manga und Anime bekannten Verlauf der Geschichte ändern.

In „Custom Battles“ können Spieler eigene kurze Geschichten mit ihren Lieblingscharakteren erschaffen.

In „Bonus Battles“ hat das Team von Spike Chunsoft Szenarien mit verschiedenen Siegbedingungen und besonderen Zwischensequenzen vorbereitet.

Spieler können ihre eigens erschaffenen „Custom Battles“ und angepassten „Bonus Battles“ anschließend mit der Welt teilen.

Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam).