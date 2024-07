Dragon Ball: Sparking! ZERO: Sword vs. Fists Trailer

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Dragon Ball: Sparking! ZERO stellt euch in einem neuen Trailer einige neue Charaktere vor, die sich dem Kampf stellen.

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball: Sparking! ZERO veröffentlicht, der weitere spielbare Charaktere vorstellt.

Im Trailer werden Krieger, die mit Schwertern kämpfen – darunter Dabra, Super-Vegetto, Goku Black (SSJ Rosé) und Yajirobi – vorgestellt, die gegen bekannte Faustkämpfer wie Spopovich, Son-Goku (Ultra-Instinkt -Sign-), Ribrianne, Rozie und Aniraza antreten.

Dragon Ball: Sparking! ZERO ist der erste neue Ableger der BUDOKAI TENKAICHI-Serie seit über 15 Jahren und wird von Spike Chunsoft entwickelt, dem Studio, das auch für die älteren Teile der Reihe zuständig war.

Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Als Vorbestellerbonus sind sechs Charaktere sofort spielbar, ohne sie freischalten zu müssen. Außerdem ist ein zusätzlicher, spielbarer Charakter enthalten. Dieser wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.

Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.