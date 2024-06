Dragon Ball: Sparking! ZERO: Trailer enthüllt Release-Termin im Oktober

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. gibt bekannt, dass Dragon Ball: Sparking! ZERO, der erste Teil der Dragon Ball Z: BUDOKAI TENKAICHI-Serie seit 15 Jahren, am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Entwickelt von Spike Chunsoft, bekannt für ihre Arbeit am Vorgänger Dragon Ball Z: BUDOKAI TENKAICHI, lässt Dragon Ball: Sparking! ZERO die Spieler in epische Schlachten an der Seite legendärer Charaktere der Serie ziehen.

Im Modus „Episode Battle“ können die Spieler einen von acht Charakteren auswählen und die wichtigsten Kampfmomente der Dragon Ball-Saga nacherleben. Mit „Custom Battle“ wird ein neues Element in das Dragon Ball-Spielerlebnis eingeführt, bei dem sich die Spieler an einem von den Entwicklern erdachten Match versuchen oder ihre eigene Kampfsituation kreieren und mit der Welt teilen können.

Der neue Trailer enthüllt außerdem die neuen spielbaren Charaktere Goku (Super) (Ultra Instinct), Gohan (Adult) (Super Saiyan 2), Golden Frieza, Bardock, Raditz, Goku Black, Zamasu und Jiren (Full Power).

Dragon Ball: Sparking! ZERO ist in verschiedenen Editionen erhältlich, die im Folgenden beschrieben werden:

Die Standard-Edition

Die Digital Deluxe Edition enthält die Standard-Edition, drei Tage früheren Zugang zum Spiel sowie den Season Pass, der mehr als 20 Charaktere bereithält, darunter Figuren aus Dragon Ball SUPER HERO und Dragon Ball DAIMA, sowie die Shenron-Beschwörung, mit der Gegenstände freigeschaltet werden können. Ein früherer Zugang zu DLC-Charakteren ist ebenfalls enthalten.

Die Digital Ultimate Edition enthält den Inhalt der Deluxe Edition sowie das Ultimate Upgrade Pack, das das Goku (Super)-Kostüm mit Power Pole, ein Emote Sprachpaket, einen Anpassungsgegenstand und zwei Spielerkartenhintergründe enthält. Diese Edition bietet außerdem die Möglichkeit, Super Shenron zu beschwören, um Gegenstände oder Charaktere freizuschalten.

Die Collector‘s Edition enthält den Inhalt der Digital Ultimate Edition und zusätzlich ein exklusives Dragon Ball: Sparking! ZERO-Diorama sowie ein Metallic-Lesezeichen.

Die Premium Collector‘s Edition, die exklusiv im Bandai Namco Store erhältlich ist, enthält alle Inhalte der Collector‘s Edition sowie ein Steelbook und vier exklusive Karten aus den Dragon Ball SUPER CARD GAME Fusion Worlds.

Bei teilnehmenden Händlern erhalten Vorbesteller der physischen Version außerdem ein 6-teiliges Stickerset.

Alle Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten als Bonus Zugang zu den folgenden Charakteren, ohne dass sie sie im Spiel freischalten müssen: Gogeta, Gogeta (Super Saiyan), Gogeta (Super Saiyan God Super Saiyan), Broly, Broly (Super Saiyan) und Super Saiyan Broli (Full Power). Außerdem ist ein spielbarer Charakter enthalten, der später enthüllt wird.

