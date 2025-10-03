Dragon Ball: Sparking! ZERO: Trailer feiert über 200 spielbare Charaktere

Bandai Namco präsentiert Dragon Ball: Sparking! ZERO Jubiläumstrailer mit riesigem Roster und kündigt neues DLC für 2026 an!

Dragon Ball: Sparking! ZERO hat offiziell einen neuen Meilenstein erreicht. Zum ersten Jubiläum des Spiels veröffentlichte Bandai Namco einen Trailer, der das beeindruckende Roster mit über 200 spielbaren Charakteren hervorhebt.

Damit bestätigt Dragon Ball: Sparking! ZERO seinen Status als eines der umfangreichsten Dragon-Ball-Kampfspiele aller Zeiten.

Im Trailer werden zahlreiche Helden und Bösewichte aus verschiedenen Dragon-Ball-Sagas vorgestellt, was Fans einen umfassenden Einblick in die Vielfalt der Kämpfer gibt.

Das Jubiläum markiert zugleich den Startschuss für weitere Inhalte, denn bereits für Januar 2026 wurde ein neues DLC angekündigt, das zusätzliche Charaktere und frische Features ins Spiel bringen wird.

Dragon Ball: Sparking! ZERO setzt damit seinen Expansionskurs fort und bietet Spielern nicht nur die Möglichkeit, ikonische Kämpfe nachzuspielen, sondern auch neue Kombinationen und Traumduelle zu erleben.

Mit dem größten Charakteraufgebot in der Serie und weiteren Inhalten in der Pipeline bleibt das Spiel ein zentraler Titel für Dragon-Ball-Fans auf PC und Konsole.