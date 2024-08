Dragon Ball: Sparking! ZERO: Trailer zu Cyborg- & Cell-Saga enthüllt

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Der neue Trailer zu DRAGON BALL: Sparking! ZERO gibt Einblicke in die Cyborg- und Cell-Sagas. Inhalt sind die Kämpfe von Trunks‘ Ankunft bis zu Cells Niederlage.

Die Cyborg- und Cell-Sagas sind zentrale Arcs in Dragon Ball: Sparking! ZERO, in denen die Z-Kämpfer gegen Cyborgs antreten, die von Dr. Gero, dem Drahtzieher hinter der Cyborg-Saga, erschaffen wurden. Ihr ultimativer Gegner ist Cell, eine Lebensform mit dem alleinigen Ziel, Son-Goku und seine Verbündeten zu vernichten.

Von Son-Gokus Aufstieg bis zu bekannten Auseinandersetzungen präsentiert der Trailer einige der wichtigsten Kämpfe der Serie. Dabei werden bekannte Widersacher wie Mecha-Freezer, King Cold, C-17 und C-16 gezeigt, bevor es zum finalen Showdown mit Cell kommt, während Son-Gohan versucht, die Zerstörung der Erde zu verhindern. Die Spielenden erleben Cells Transformation von seiner ersten Form über die zweite bis hin zu seiner perfekten Form – dem Beweis für seine immense Stärke.

Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.