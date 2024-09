Dragon Ball: Sparking! ZERO: Über 180 Charaktere im Spiel

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO: Vollständiger Charakterkader enthüllt. Mit 182 Charakteren ist dieser der größte in der DB-Geschichte!

Bandai Namco Entertainment hat den vollständigen Charakterkader von DRAGON BALL: Sparking! ZERO enthüllt.

Mit 182 Charakteren ist dieser der größte in der Geschichte der Budokai Tenkaichi-Reihe. Zusätzlich hat der Producer Jun Furutani in einem neuen Video mehr Informationen über den „Episoden-Kampf“ und die „Benutzerdefinierten Kämpfe“ preisgegeben.

Folgende Charaktere aus verschiedenen Teilen des Dragon Ball-Universums werden im neuen Video vorgestellt:

Dragon Ball Super: Cabba, Cabba (Super-Saiyajin), Cabba (Super-Saiyajin 2), Frost, Toppo und Freezer-Armee-Soldat

Dragon Ball Z – The Movie: Der legendäre Super-Saiyajin: Broly (Z), Broly (Z) (Super-Saiyajin), Broly (Z) (Legendärer Super-Saiyajin)

Dragon Ball Z – The Movie: Rache für Freezer und Coolers Rückkehr: Cooler, Cooler (Finale Form), Metall-Cooler

Dragon Ball Z – The Movie: Angriff der Cyborgs: C-13, Fusions-C-13

Dragon Ball Z – The Movie: Die Todeszone des Garlic jr.: Super-Garlic-Jr.

Dragon Ball Z – The Movie: Der Stärkste auf Erden: Dr. Willow

Dragon Ball Z – The Movie: Super-Saiyajin Son-Goku: Lord Slug, Lord Slug Riesenform

Dragon Ball Z – The Movie: Die Entscheidungsschlacht: Turles

Dragon Ball Z – The Movie: Super-Saiyajin Son-Gohan: Bojack, Bojack (Volle Kraft)

Dragon Ball Z – Der Film: Drachenfaust: Hildegarn, Tapion

Dragon Ball Z – Der Film: Fusion: Janemba, Super-Janemba, Super-Gogeta (Z)

DRAGON BALL: Son-Goku (Teenager)

Neben den neuen Charakteren gibt das Video einen tieferen Einblick in Episoden-Kämpfe und benutzerdefinierte Kämpfe.

In Episoden-Kämpfen können Spielende epische Schlachten aus dem Anime aus der Sicht von acht verschiedenen Charakteren nochmal erleben: Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan, Piccolo, Jiren, Future Trunks, Goku Black und Freezer. Son-Gokus Episoden-Kampf wird der längste sein. Der Story-Strang beginnt mit der Saiyajin-Invasion der Erde und reicht bis zum Turnier der Stärke in Dragon Ball Super.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Helden im Spiel:

Benutzerdefinierte Kämpfe erlauben es Spielenden, nicht nur Originalszenarien des Entwicklungsteams zu entdecken, sondern mittels verschiedener Cutscenes vor und nach den Kämpfen, freier Charakterwahl und verschiedener Effekte individuelle Kämpfe zu erstellen und anschließend mit der Community zu teilen.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam).