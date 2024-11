Dragon Ball: Sparking! ZERO: World Tournament angekündigt

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco hat ein World Tournament zu DRAGON BALL: Sparking! ZERO angekündigt.

Bandai Namco Entertainment Europe enthüllt DRAMATIC SHOWDOWN!, das erste World Tournament zu DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Das Turnier findet in einem besonderen Format statt und feiert die beliebten Charaktere aus dem DRAGON BALL-Universum. Alle Informationen gibt es hier.

Ein Video von Jun Furutani, dem Produzenten von DRAGON BALL: Sparking! ZERO, bietet weitere Informationen zu den Turnierregeln:

Zum Auftakt finden im November und Dezember 2024 eine Reihe von ONLINE NATIONAL TOURNAMENTS statt, um die besten neun Spielenden aus folgenden Regionen zu ermitteln: Deutschland, USA (Ost- und Westküste), Mexiko, Japan, Frankreich, Italien, UK und Spanien.

Zusätzlich können sich während der DRAGON BALL Games Battle Hour in Los Angeles am 18. Januar 2025 sieben weitere Spielende vor Ort qualifizieren. Am Sonntag, den 19. Januar, finden die GRAND FINALS statt, bei denen der endgültige Champion des Turniers aus den besten 16 Teilnehmenden ermittelt wird.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Zeitplan des bevorstehenden Turniers werden bald auf den entsprechenden Kanälen bekannt gegeben.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.