Dragon Ball: The Breakers: Asymmetrisches Online-Multiplayer-Spiel angekündigt

Im kommenden Jahr wird mit Dragon Ball: The Breakers ein asymmetrisches Online-Multiplayer-Spiel im Xenoverse-Universum erscheinen.

Bandai Namco kündigt heute Dragon Ball: The Breakers an, ein neues, asymmetrisches Online-Multiplayer-Spiel, welches 2022 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Das Spiel wird außerdem mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel sein.

Ein Closed Beta Test für den PC ist in Planung, der es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, das Spiel selbst auszuprobieren. Weitere Details dazu folgen in Kürze.

Dragon Ball: The Breakers spielt im Universum von Dragon Ball Xenoverse und ermöglicht es den Spielern in die Rolle einer der bekannten Bösewichte des Franchises zu schlüpfen, der im Spiel die Bezeichnung „Räuber“ trägt. Diesem gegenüber stehen die sieben “Überlebenden”, welche allerdings keine Superkräfte besitzen.

Der Räuber muss seine überwältigende Kraft nutzen und die Überlebenden ausschalten. Diese sind in einem “Zeitsaum” gefangen, in dem Zeit und Raum durcheinandergeworfen wurden. Hier müssen sie zusammenarbeiten, um den Räuber zurückzudrängen und mit der Superzeitmaschine zu entkommen. Spieler können auf dem Spielfeld verschiedene Gegenstände einsetzen und versuchen, ihre Flucht strategisch zu planen.

Zusätzlich ist es möglich Savegames von Dragon Ball: The Breakers mit Dragon Ball Xenoverse 2 zu verbinden. Weitere Infos dazu folgen.

Trailer und Bilder zur Ankündigung: