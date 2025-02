Dragon Ball: The Breakers: Death Slicer Barrage im Season 8 Trailer

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Dragon Ball: The Breakers präsentiert in einem neuen Trailer die bereits achte Saison.

Schaut euch in einem neuen Video den Season 8 Trailer zu Dragon Ball: The Breakers an.

In der achten Saison von Dragon Ball: The Breakers wird Golden Freezer als neuer Raider eingeführt. Diese Saison startet am 28. Februar 2025.

Golden Freezer bringt einzigartige Fähigkeiten mit sich. Durch die Aktivierung der neuen Golden Freezer-Fähigkeit auf Level 4 verwandelt sich Freezer und erhält erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit sowie veränderte Ki-Angriffe. Seine bisherigen Fähigkeiten Zarbon! und Dodoria! werden zu Death Slicer Barrage bzw. Gaaah! modifiziert.

Allerdings nimmt Golden Freezers Gesundheit kontinuierlich ab, und die Transformation endet, wenn er ausreichend Schaden erleidet.

Die Fähigkeit Death Slicer Barrage ermöglicht es, mehrere Gegner mit verfolgenden Ki-Angriffen unter Druck zu setzen, während Gaaah! eine schnelle Annäherung an entfernte Gegner erlaubt. Diese neuen Fähigkeiten bieten Spielern strategische Vorteile im Kampf gegen Überlebende.