Dragon Ball: The Breakers: Details zu den Formen von Frieza

Bei der Comic Con in San Diego stellte Bandai Namco Entertainment Frieza bereits den Anwesenden mit einem Trailer vor.

Jetzt gibt es weitere Details zum Charakter, den ihr im asymmetrischen Online-Actionspiel steuern könnt.

So startet ihr Dragon Ball: The Breakers in Friezas erster Form. Sie enthält eine einzigartige Scouter-Fähigkeit, die nur in dieser Form verfügbar ist. Ihr könnt aber auch die anderen Fähigkeiten „Zarbon“ und „Dodoria“ nutzen, um Überlebende zu suchen und anzugreifen.

Wenn ihr die Wut-Anzeige füllt, entwickeln sich die drei weiteren Formen und ihr bekommt beim Hin- und Herwechseln ein besseres Gefühl für die jeweiligen Formen und wie ihr sie als starke Angriffe oder Superattacken einsetzt.

Mit der vierten Form entfesselt Frieza schließlich seine ultimative Attacke, die als „Dieser Planet wird sterben“ bekannt ist. Sie wird einen großen Teil des Spielfelds auslöschen und alle Überlebenden in seinem Radius ausschalten.

Schaut euch dazu noch einmal den Enthüllungs-Trailer von Frieza an: