Dragon Ball: The Breakers: Göttliche Kräfte von Goku im Video festgehalten

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Dragon Ball: The Breakers Saison 8 startet heute. Bevor es los geht, könnt ihr euch die göttlichen Kräfte von Goku im Video anschauen.

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zur achten Season von Dragon Ball: The Breakers veröffentlicht, in dem neue Transpheres mit Goku in seiner Ultra Instinct-Form vorgestellt werden.

Diese Transpheres ermöglichen es den Spielern, die göttlichen Kräfte von Goku zu nutzen, um sich gegen Bedrohungen im Universum zu verteidigen. Zusätzlich wird Golden Frieza als neuer Raider eingeführt, der darauf spezialisiert ist, Überlebende zu jagen und zu vernichten. Season 8 wird ab heute verfügbar sein.