Dragon Ball Xenoverse 2: Erreicht sein Finale – das letzte Kapitel der FUTURE SAGA ist da

Nach fast zehn Jahren erreicht DRAGON BALL XENOVERSE 2 seinen nächsten großen Meilenstein: FUTURE SAGA Chapter 4 ist ab sofort verfügbar und bildet das finale Kapitel einer Reise, die mit der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels begann.

Im Abschluss der FUTURE SAGA müssen Spieler erneut die Geschichte und die Zeitlinie retten. Während Fu seinen Plan in die Tat umsetzt, verschwinden diejenigen, die einst die Erde beschützt haben. Nun liegt es an der Zeitpatrouille, die Ordnung wiederherzustellen und die Zukunft zu sichern.

Das finale Kapitel erweitert das Spiel um zwei neue spielbare Charaktere: Supreme Kai of Time (Ultra Supervillain) und Goku (Ultra Supervillain Quelled). Zusätzlich warten die neuen Ultra Time Patrol Battles, in denen Spieler gegen bekannte Gegner aus dem Dragon-Ball-Universum antreten und besonders anspruchsvolle Herausforderungen meistern müssen.

Mit der Time Gallery können Fans außerdem bekannte Momente aus vergangenen Patrouillen erneut erleben. Darüber hinaus bringt FUTURE SAGA Chapter 4 den letzten Abschnitt der Extra-Missions-Reihe, neue Parallel-Quests, zusätzliche Fähigkeiten, Kostüme und weitere Inhalte.

Die Erweiterung bildet damit den Abschluss einer langen Unterstützungsgeschichte rund um DRAGON BALL XENOVERSE 2, das seit seiner Veröffentlichung kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt wurde.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 ist weiterhin für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.