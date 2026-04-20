Dragon Ball Xenoverse 2: Finales DLC-Kapitel markiert das Ende einer Ära

Fast ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Release bereitet sich Dragon Ball Xenoverse 2 auf seinen endgültigen Abschluss vor. Im Rahmen der Battle Hour 2026 wurde offiziell bestätigt, dass FUTURE SAGA Chapter 4 das letzte DLC Kapitel des Spiels sein wird.

Die Veröffentlichung ist für den Sommer 2026 geplant und soll die langjährige Storyline zu einem dramatischen Ende führen. Dabei rückt erneut der Kampf um Zeitlinien, Geschichte und die Zukunft selbst in den Mittelpunkt, die seit Beginn des Spiels das zentrale Fundament der Handlung bilden.

Ein erster Teaser deutet bereits die Dimension dieses Finales an. Im Fokus stehen Konflikte auf nahezu göttlichem Kraftniveau, verbunden mit einer deutlich erhöhten Eskalation der Bedrohungslage. Gleichzeitig wird ein emotionaler Abschluss einer Reise angedeutet, die Millionen von Spielern über Jahre hinweg begleitet hat.

Mit dem letzten Kapitel wird die bisherige Saga konsequent zusammengeführt und abgeschlossen. Der Trailer setzt dabei ein klares Zeichen für das Ende der langjährigen DLC Entwicklung und spricht von einer finalen Patrouille, die diesen Sommer beginnt und den letzten großen Kampf einleitet.