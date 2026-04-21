Dragon Ball Xenoverse 3: Alle Neuigkeiten der DRAGON BALL Games Battle Hour 2026

Bandai Namco Entertainment Europe hat während der diesjährigen DRAGON BALL Games Battle Hour, die am vergangenen Wochenende in Los Angeles stattfand, zahlreiche Ankündigungen enthüllt.
Auf der zweitägigen Veranstaltung, deren abschließende Präsentation auf der Hauptbühne im Livestream weltweit verfolgt werden konnte, wurden neue Inhalte für DRAGON BALL: Sparking! ZERO, DRAGON BALL FighterZ, DRAGON BALL XENOVERSE 2 und DRAGON BALL Gekishin Squadra bekannt gegeben.
Diese Neuigkeiten mündeten schließlich in der Enthüllung eines gänzlich neuen Spiels zu DRAGON BALL, das vor zwei Monaten als „Age 1000“ angeteasert wurde. Die Ankündigung der langerwarteten Fortsetzung DRAGON BALL XENOVERSE 3 sorgte bei den Fans vor Ort für Begeisterung.
DRAGON BALL XENOVERSE 3 setzt das Vermächtnis der Serie mit einer komplett neuen DRAGON BALL-Erfahrung fort.
Spielende wählen in einer unerforschten DRAGON BALL-Welt, die vom Originalautor Akira Toriyama zum Leben erweckt wurde, den Helden, der sie werden wollen. DRAGON BALL XENOVERSE 3 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.
Den Enthüllungstrailer zu DRAGON BALL XENOVERSE 3 gibt es hier:
Zu DRAGON BALL XENOVERSE 2 wurde offiziell FUTURE SAGA: Chapter 4 enthüllt, der letzte DLC für das Spiel, das vor nahezu zehn Jahren erstmals veröffentlicht wurde.
Das letzte Kapitel, das im Sommer 2026 erscheinen soll, führt das DRAGON BALL XENOVERSE 2 – FUTURE SAGA Pack Set zu einem dramatischen Ende, in dem alles, wofür die Spielenden bislang gekämpft haben, reflektiert wird: Der Schutz der Geschichte, die Gestaltung der Zukunft und die Konfrontation mit einer gottgleichen Macht in einem dramatischen finalen Kampf.
Den Trailer zu DRAGON BALL XENOVERSE 2 FUTURE SAGA: Chapter 4 gibt es hier:
Ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt, dass Goku (SS4, DAIMA) sich in DRAGON BALL FighterZ als Teil des neuen DAIMA DLC, der am 22. April erscheint, in den Kampf stürzen wird.
Spielende können mit Wild Dash jeden Schlag abwehren und eine unaufhaltsame Offensive entfesseln. Die Technik kann anschließend in vier weitere Manöver übergehen, darunter Double Combination, Raging Strike, Power Swing und Quick Move.
Den neuen DLC Gameplay-Trailer zu DRAGON BALL FighterZ gibt es hier:
Neue Details zum kommenden DLC für DRAGON BALL: Sparking! ZERO wurden enthüllt. Die spielbaren Charaktere „Vegeta (GT)“ und „Trunks (GT)“ feiern ihren ersten Auftritt in der Budokai Tenkaichi-Serie.
Außerdem enthält das Update ein neues Kostüm und eine Super-Attacke für „Goku (Z – End)“, die einen von Fans geliebten, ikonischen Moment repräsentieren. Zusätzlich wird es ein neuer Solo-Modus Spielenden erlauben, aus freigeschalteten Charakteren zu wählen und EXP zu sammeln, indem Kämpfe und Events bestritten werden. Damit können ihre liebsten Charaktere gestärkt und noch mehr ihres Potentials ausgeschöpft werden.
Den neuen Trailer zum DLC für DRAGON BALL: Sparking! ZERO gibt es hier:
Es wurde eine neue Kooperation von DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA mit DRAGON BALL XENOVERSE 2 angekündigt.
Neue Skins für die Helden und Emotes basierend auf XENOVERSE 2 werden dem Spiel hinzugefügt. Weitere Informationen hierzu folgen bald, auf der offiziellen Webseite zum Spiel wird bald mehr bekannt gegeben. Zusätzlich dazu bekommt DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA die erste Offline-Weltmeisterschaft. Gewinner von verschiedenen Servern auf der ganzen Welt werden nach Japan eingeladen, um um den Titel der World No.1 zu kämpfen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf Goku Stufe 4 für FighterZ freue ich mich aber schade, dass kein Crossplay kommt.
Mighty Mask für Sparking Zero ist aber mega cool, der wird bestimmt lustig. 🤣
Ich bin glaub einer von wenigen, welcher in jedem Spiel versucht mit den Fun Charakteren Competetive zu spielen. 🤣🤣😎
Barta & Jeice nehme ich auch immer extremst gerne. xD
In Wahrheit sind die die Meta im Spiel 🤪👍.
Ich hatte schon immer einen Softspot für die Ginyu Force. 🤣🤣
Jeice und Barta feier ich brutal weil die mega skurrile Synchronsprecher im englischen haben. Befalls du es nicht kennst YouTube unbedingt Jeice, das ist einfach ein australischer Surfer.
Bei Budokai Tenkaichi3 war glaub ich der Freezer Soldat mein Main. 🤣🤣🤣
Android15 liebe ich auch
Bei Budokai Tenkaichi waren Appule, Kiwi und Freezers Soldat das Dream Team schlechthin, dicht gefolgt von Mr. Satan, Teufel und Tao Baibai 😆.
For Real? Mit Mr. Satan gab es doch die Mission/Challenge bei dem man das Finale gegen C18 gewinnen muss. Ich weiß das ich da damals verzweifelt bin.
Teufelmann kann ja den Todesstrahl aber was konnte Tao Baibai? 🤣
Ich glaube Appule oder Kiwi hab ich voll oft bei diesem Challenge Trainings Mode verwendet. Waren die echt stark? 🤣
Kommt auf das Auge des Betrachters an, man muss die innere Kraft dieser Charaktere durch hartes Training zum Vorschein bringen 🤡.
Ne Spaß beiseite, die hatten einige nette Kombos drauf, aber ansonsten hatten die eher generische Attacken außer Kiwi, der hatte einen lustigen ultimativen Move 😅.
die Xenoverse Spiele haben einen komischen Look.
Sieht aus als hätte jemand ohne Talent versucht den Dragonball Stil zu treffen. Wie es richtig geht zeigt z.B. Blue Dragon oder noch besser DB FighterZ
Für mich würde Dragonball kakarot er passen die anderen sind irgendwie nicht meins.
Das neue Xenoverse gefällt mir nicht wirklich, wenn ich den Trailer sehe.