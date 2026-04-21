Dragon Ball Xenoverse 3: Alle Neuigkeiten der DRAGON BALL Games Battle Hour 2026

Hier gibt es alle Enthüllungen der DRAGON BALL Games Battle Hour 2026 in der Zusammenfassung.

Bandai Namco Entertainment Europe hat während der diesjährigen DRAGON BALL Games Battle Hour, die am vergangenen Wochenende in Los Angeles stattfand, zahlreiche Ankündigungen enthüllt.

Auf der zweitägigen Veranstaltung, deren abschließende Präsentation auf der Hauptbühne im Livestream weltweit verfolgt werden konnte, wurden neue Inhalte für DRAGON BALL: Sparking! ZERO, DRAGON BALL FighterZ, DRAGON BALL XENOVERSE 2 und DRAGON BALL Gekishin Squadra bekannt gegeben.

Diese Neuigkeiten mündeten schließlich in der Enthüllung eines gänzlich neuen Spiels zu DRAGON BALL, das vor zwei Monaten als „Age 1000“ angeteasert wurde. Die Ankündigung der langerwarteten Fortsetzung DRAGON BALL XENOVERSE 3 sorgte bei den Fans vor Ort für Begeisterung.

DRAGON BALL XENOVERSE 3 setzt das Vermächtnis der Serie mit einer komplett neuen DRAGON BALL-Erfahrung fort.

Spielende wählen in einer unerforschten DRAGON BALL-Welt, die vom Originalautor Akira Toriyama zum Leben erweckt wurde, den Helden, der sie werden wollen. DRAGON BALL XENOVERSE 3 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.

Den Enthüllungstrailer zu DRAGON BALL XENOVERSE 3 gibt es hier:

Zu DRAGON BALL XENOVERSE 2 wurde offiziell FUTURE SAGA: Chapter 4 enthüllt, der letzte DLC für das Spiel, das vor nahezu zehn Jahren erstmals veröffentlicht wurde.

Das letzte Kapitel, das im Sommer 2026 erscheinen soll, führt das DRAGON BALL XENOVERSE 2 – FUTURE SAGA Pack Set zu einem dramatischen Ende, in dem alles, wofür die Spielenden bislang gekämpft haben, reflektiert wird: Der Schutz der Geschichte, die Gestaltung der Zukunft und die Konfrontation mit einer gottgleichen Macht in einem dramatischen finalen Kampf.

Den Trailer zu DRAGON BALL XENOVERSE 2 FUTURE SAGA: Chapter 4 gibt es hier:

Ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt, dass Goku (SS4, DAIMA) sich in DRAGON BALL FighterZ als Teil des neuen DAIMA DLC, der am 22. April erscheint, in den Kampf stürzen wird.

Spielende können mit Wild Dash jeden Schlag abwehren und eine unaufhaltsame Offensive entfesseln. Die Technik kann anschließend in vier weitere Manöver übergehen, darunter Double Combination, Raging Strike, Power Swing und Quick Move.

Den neuen DLC Gameplay-Trailer zu DRAGON BALL FighterZ gibt es hier:

Neue Details zum kommenden DLC für DRAGON BALL: Sparking! ZERO wurden enthüllt. Die spielbaren Charaktere „Vegeta (GT)“ und „Trunks (GT)“ feiern ihren ersten Auftritt in der Budokai Tenkaichi-Serie.

Außerdem enthält das Update ein neues Kostüm und eine Super-Attacke für „Goku (Z – End)“, die einen von Fans geliebten, ikonischen Moment repräsentieren. Zusätzlich wird es ein neuer Solo-Modus Spielenden erlauben, aus freigeschalteten Charakteren zu wählen und EXP zu sammeln, indem Kämpfe und Events bestritten werden. Damit können ihre liebsten Charaktere gestärkt und noch mehr ihres Potentials ausgeschöpft werden.

Den neuen Trailer zum DLC für DRAGON BALL: Sparking! ZERO gibt es hier:

Es wurde eine neue Kooperation von DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA mit DRAGON BALL XENOVERSE 2 angekündigt.

Neue Skins für die Helden und Emotes basierend auf XENOVERSE 2 werden dem Spiel hinzugefügt. Weitere Informationen hierzu folgen bald, auf der offiziellen Webseite zum Spiel wird bald mehr bekannt gegeben. Zusätzlich dazu bekommt DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA die erste Offline-Weltmeisterschaft. Gewinner von verschiedenen Servern auf der ganzen Welt werden nach Japan eingeladen, um um den Titel der World No.1 zu kämpfen.