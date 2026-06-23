Dragon Ball Xenoverse 3: Das nächste große Dragon Ball Spiel ist da – und es verändert alles

Mit DRAGON BALL XENOVERSE 3 hat Bandai Namco Entertainment Europe erstmals einen umfangreichen Gameplay-Trailer veröffentlicht und damit den nächsten großen Teil der Reihe offiziell vorgestellt. Das Action-RPG erscheint im Jahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Der Trailer gewährt einen ersten Blick auf das neue Setting AGE 1000, das die bekannte Welt von Dragon Ball in eine völlig neue Ära versetzt. Im Zentrum steht dabei die Stadt West City, die als lebendiger Schauplatz für neue Geschichten und Charaktere dient.

Spieler erschaffen erneut ihren eigenen Helden und erleben eine Mischung aus Story-RPG und actionreichen Kämpfen. Neben bekannten Figuren wie Bulma und Gamma 1 werden auch neue Charaktere wie Brett, Lilica, ROM und Tap eingeführt, die das Universum erweitern sollen.

Ein besonderes Highlight sind die neuen Kampfsysteme. Neben klassischer Dragon-Ball-Action mit schnellen Luftkämpfen und Ki-Angriffen bringt der Titel neue Mechaniken wie das Soul Assist-System, das Teamangriffe mit Verbündeten ermöglicht. Zusätzlich erlaubt die Soul Switch-Mechanik, zeitweise die Fähigkeiten legendärer Charaktere wie Vegeta, Piccolo oder Future Trunks zu übernehmen.

Auch die Charakterwahl soll sich stärker auf den Spielstil auswirken. Je nach Spezies stehen unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung, etwa die Transformationen der Saiyajin oder alternative Kampfstile der Erdlinge.

Mit seiner Mischung aus neuen Gameplay-Systemen, erweiterten RPG-Elementen und einem frischen Setting positioniert sich DRAGON BALL XENOVERSE 3 als ambitionierte Weiterentwicklung der Reihe.