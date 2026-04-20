Dragon Ball Xenoverse 3: Entführt 2027 in eine komplett neue Welt und Story aus der Zukunft

Bandai Namco Entertainment hat im Rahmen der Dragon Ball Games Battle Hour 2026 den nächsten Hauptteil der Reihe angekündigt. Dragon Ball Xenoverse 3 erscheint damit zehn Jahre nach dem Vorgänger und bringt die Serie auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam zurück. Der Release ist für 2027 geplant.

Im Mittelpunkt steht eine komplett neue Dragon Ball Welt aus der Feder von Akira Toriyama. Diese spielt in der Ära AGE 1000 und führt Spieler in eine bislang unerforschte Zukunft des Universums. Bereits ein früher Teaser zeigte erste Eindrücke dieser neuen Umgebung, die nun offiziell bestätigt wurde.

Ein zentraler Schauplatz ist West City, das in dieser neuen Zeitlinie als lebendiger Knotenpunkt dient. Dort schließen sich Spieler der sogenannten Great Saiyan Squad an und erleben gemeinsam mit Verbündeten eine sich entwickelnde Geschichte, die sich dynamisch entfalten soll.

Das Gameplay setzt erneut auf eine Mischung aus actionreichen Kämpfen und erzählerisch geprägtem RPG-Erlebnis. Spieler sollen ihren eigenen Helden erschaffen und ihre Rolle in einer völlig neuen Dragon Ball Welt definieren, die abseits bekannter Handlungsstränge angesiedelt ist.

Bandai Namco kündigt bereits jetzt an, in den kommenden Monaten weitere Details zu neuen Charakteren, Mechaniken und Story-Inhalten zu enthüllen. Dragon Ball Xenoverse 3 soll damit die bekannte Serie konsequent weiterentwickeln und gleichzeitig ein völlig neues Kapitel innerhalb des Franchise aufschlagen.