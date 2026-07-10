Dragon Ball Xenoverse 3: Neuer Gameplay-Trailer stellt Kampfsystem und Connection-Mechanik vor

DRAGON BALL XENOVERSE 3 zeigt im neuen Trailer erstmals die wichtigsten Spielmechaniken.

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen neuen Gameplay-Trailer zu DRAGON BALL XENOVERSE 3 veröffentlicht und gewährt darin einen ausführlichen Einblick in die zentralen Spielmechaniken des kommenden Action-RPGs.

Im Mittelpunkt des Trailers steht ein neues Mitglied des Großen Saiyajin-Trupps, das eine Mission absolviert und dabei die wichtigsten Kampfsysteme des Spiels demonstriert. Besonderes Augenmerk liegt auf der neuen Connection-Mechanik, die eine zentrale Rolle im Spiel einnehmen wird.

Dank dieses Systems können Spieler mächtige Verbindungen mit legendären Helden aus dem DRAGON BALL-Universum eingehen, die einst die Erde beschützt haben. Dadurch lassen sich eigene Kämpfer individuell gestalten, indem ikonische Attacken, Fähigkeiten und Kampfstile übernommen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese Helden beziehungsweise ihre Seelen direkt im Kampf zu beschwören, um Unterstützung zu erhalten.

Auch das Koop-Erlebnis wird im Trailer präsentiert. In DRAGON BALL XENOVERSE 3 schließen sich bis zu vier Spieler zu einem Trupp zusammen, um unterschiedlichste Missionen zu meistern – von klassischen Eins-gegen-Eins-Kämpfen bis hin zu großen Gefechten gegen mehrere Gegner gleichzeitig.

Das Kampfsystem setzt dabei auf strategisches Vorgehen. Wer das Ki eines Gegners erfolgreich erschöpft, kann verheerende Critical Strikes entfesseln und so entscheidende Vorteile im Kampf erzielen.

Darüber hinaus zeigt der Trailer weitere Spezialmechaniken:

Soul Assist: Beschwört legendäre DRAGON BALL-Helden, die mit ihren ikonischen Techniken im Kampf unterstützen.

Soul Change: Ermöglicht es, selbst die Kontrolle über einen legendären Helden zu übernehmen.

Awakening: Entfaltet das volle Potenzial des eigenen Charakters und aktiviert rassenspezifische Transformationen wie den berühmten Super-Saiyajin.

Bandai Namco kündigte außerdem an, dass weitere spielbare Rassen und zusätzliche Informationen zu deren individuellen Fähigkeiten zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

DRAGON BALL XENOVERSE 3 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.