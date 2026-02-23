Dragon Ball Xenoverse 3: Spiel versehentlich geleakt

Ein neuer Leak sorgt in der Dragon Ball Community für Aufsehen: Auf dem offiziellen YouTube‑Kanal von Bandai Namco Southeast Asia ist eine Playlist aufgetaucht, die den Titel „Dragon Ball Xenoverse 3“ trägt.

Der Fund stammt direkt von Fans, die die Playlist‑Struktur des Kanals durchstöberten – und dabei auf den brisanten Namen stießen. Die Playlist (hier der Playlist‑Link) wurde mittlerweile gelöscht.

Der Eintrag wirkt wie ein klassischer Publishing‑Fehler, der vor einer offiziellen Ankündigung passiert ist. Da Bandai Namco den Titel noch nicht entfernt oder umbenannt hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Xenoverse 3 tatsächlich in Vorbereitung ist.

Die Xenoverse‑Reihe zählt zu den erfolgreichsten Dragon Ball‑Spielen der letzten Dekade, und Fans warten seit Jahren auf einen dritten Teil. Dieser Leak könnte nun der erste unbeabsichtigte Hinweis auf eine bevorstehende Enthüllung sein.

Ob Bandai Namco bald offiziell nachlegt, bleibt abzuwarten – aber die Community ist bereits in Alarmbereitschaft.