Dragon Ball Xenoverse 3: Spiel versehentlich geleakt

Ein neuer Leak sorgt in der Dragon Ball Community für Aufsehen: Auf dem offiziellen YouTube‑Kanal von Bandai Namco Southeast Asia ist eine Playlist aufgetaucht, die den Titel „Dragon Ball Xenoverse 3“ trägt.
Der Fund stammt direkt von Fans, die die Playlist‑Struktur des Kanals durchstöberten – und dabei auf den brisanten Namen stießen. Die Playlist (hier der Playlist‑Link) wurde mittlerweile gelöscht.
Der Eintrag wirkt wie ein klassischer Publishing‑Fehler, der vor einer offiziellen Ankündigung passiert ist. Da Bandai Namco den Titel noch nicht entfernt oder umbenannt hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Xenoverse 3 tatsächlich in Vorbereitung ist.
Die Xenoverse‑Reihe zählt zu den erfolgreichsten Dragon Ball‑Spielen der letzten Dekade, und Fans warten seit Jahren auf einen dritten Teil. Dieser Leak könnte nun der erste unbeabsichtigte Hinweis auf eine bevorstehende Enthüllung sein.
Ob Bandai Namco bald offiziell nachlegt, bleibt abzuwarten – aber die Community ist bereits in Alarmbereitschaft.
Nachdem Sparking Limit schon Mega gut ist freue ich mich auch schon sehr auf Xenoverse 3!
Gute Zeiten für DB Fans 👍
Sparking limit?
Kenn nur sparking Zero
Ja ansich ist es gut aber die geschichten kämpfe auf normal und dannn die zustaz bedingung ist brutal hart, da fand ich xenoverse geiler.
Ja Sparking Zero meinte ich natürlich 😅
Xenoverse 3 wäre top wenn es stimmt 😅 ✌🏻 die ersten beiden waren schon super
Ich habe die Vermutung gelesen, dass das neue Spiel was angekündigt wurde Xenoverse 3 sein könnte 😳
Meinte damit wenn et stimmt un das Spiel erscheint, is ja ein leak gewesen 😅 ✌🏻 aber schön das den Artikel och gelesen hast 🤗 ✌🏻
Bandai Namco kann Anime Spiele, zeigt es aber leider viel zu selten. Xenoverse 2 war eines davon. Es hatte gutes Gameplay und ein gutes Konzept. Was mich aber wirklich umgehauen hatte war die Charakter Vielfalt:
Man hatte fast alles!
Selbst extrem schwächliche Charaktere, wie Saibaiman, mit denen man keine Chance gegen den normalen Cast hatte, weil die Stats natürlich Lore-technisch viel schwächer sind.
Aber ich finde es immer schön zu sehen, wenn viele Charaktere und viel Varietät in den Spielen vorkommt.
ABER:
Dragon Ball Xenoverse 2 war in meinen Augen eines der perfektesten Anime Spiele. Und ich freue mich auf den dritten Teil. Ich würde mir aber nur wünschen, dass die anderen Franchise, auch genau diese Liebe erhalten würden.
Das letzte gute One Piece war für mich Unlimited Cruise 2 (sogar besser als Xenoverse 2).
Naruto hatte für mich nie ein Spiel auf diesem Niveau, auch wenn ich Ultimate Ninja Storm mochte.
Jump Force war… Naja Jump Force halt.
Pirate Warriors 4 fand ich leider eher ein Rückschritt zu 3, auch wenn es natürlich einen aktualisierteren Cast gab (bis auf den alten, der nicht dabei war leider)
Mir würde ein Game wie Grandline Adventures (Fan MMO von One Piece) als offizielles und gut aufbereitetes Spiel sehr gut tun. GLA ist gerade bei Sabaody und man hat eigentlich jeden Charakter. Man hat neben Buggy auch Cabaji und Mohji (mit Richie), neben Kuro auch Jango und Buchi im Tag mit Sham, neben Arlong Hatchi, Kuroobi und Chew.
Man hat also auch alle Nebenantagonisten, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, spielbar.
Xenoverse war gut, freue mich auf Teil 3, nur hätte ich lieber mehr Dragon Ball Spiele im Stile von Budokai Tenkaichi oder auch Raging Blast 1, Sparking Zero sah mir doch zu sehr wie ein Mischmasch aus Xenoverse und Tenkaichi aus.
Oh Gott das würde ich mir sofort kaufen. Ich habe den Multiplayer Aspekt vom Vorgänger geliebt. Nur die Server sind richtig beschissen gelaufen…
Bin wohl einer der wenigen, der Fighter Z besser findet als Xenoverse und Sparking Zero ^^
Ich bin auch ein riesen FighterZ Fan 😎 bin gerade dabei mich mit Captain Ginyu einzuspielen.🤣😅
Ich auch🤝
Da spiel ich lieber budokai 3
Fighter z war nie mein ding. Kombos klappten nie (ki attacken)
Daher hab ich das spiel überaprungen und einfach ignoriert
Sagt mir tatsächlich gar nichts.
Hab früher auf der Xbox 360 gerne mit Freunden Burst Limit gespielt.
Da bin ich mal gespannt 🤔 habe Teil 1 und 2 nie gespielt