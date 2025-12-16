Dragon Ball Z: Kakarot: DAIMA Part 2 hebt die Kämpfe im Dämonenreich auf ein neues Level

Noch härter, noch düsterer: Diese Gegner warten im neuen Dragon Ball Z: Kakarot-DLC auf euch!

Mit dem neuen Battle Trailer zu Dragon Ball Z: Kakarot – DAIMA – Adventure Through The Demon Realm Part 2 gibt Bandai Namco einen weiteren Ausblick auf die Fortsetzung der DAIMA-Erweiterung.

Der Trailer zeigt, dass sich der Fokus klar auf intensivere Kämpfe und deutlich mächtigere Gegner aus dem Dämonenreich verlagert. Die Auseinandersetzungen erreichen dabei ein neues Eskalationsniveau und verlangen präzises Timing, taktischen Einsatz von Fähigkeiten und ein tiefes Verständnis der Kampfsysteme.

Spieler setzen ihre Reise durch das unheilvolle Dämonenreich fort und treffen auf neue, äußerst widerstandsfähige Feinde, die nicht nur stärker zuschlagen, sondern auch mit neuen Angriffsmustern und Fähigkeiten überraschen. Die Kämpfe sind schneller, direkter und stärker auf actionreiche Duelle ausgelegt, bleiben dabei aber dem bekannten Gameplay von Dragon Ball Z: Kakarot treu.

Adventure Through The Demon Realm Part 2 erweitert die DAIMA-Inhalte konsequent und vertieft sowohl die spielerischen Herausforderungen als auch die Atmosphäre der düsteren Parallelwelt. Der Release ist für Anfang 2026 geplant und setzt die DAIMA-Erzählung nahtlos fort.