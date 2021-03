Dragon Ball Z: Kakarot: Dritte Story-Erweiterung mit Trunks als Hauptcharakter

Dragon Ball Z: Kakarot bekommt mit „Trunks: The Warrior of Hope“ die dritte kostenpflichtige Erweiterung. Der aus der Zukunft stammende Trunks ist dieses Mal der Protagonist des DLCs.

Bandai Namco Entertainment hat während des „Dragon Ball Games Battle Hours“-Event das dritte Story-DLC für Dragon Ball Z: Kakarot angekündigt. „Trunks: The Warrior of Hope“, der Titel der neuen Erweiterung, spielt in einer alternativen Zeitlinie.

Den Trailer zur neuen Erweiterung könnt ihr euch hier ansehen:

Dragon Ball Z: Kakarot Trunks: The Warrior of Hope wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 für Xbox One, Playstation 4 und PC erscheinen. Am 9. März 2021 wird das Spiel außerdem durch ein Update mit dem „Dragon Ball: Card Warriors“-Minispiel erweitert.