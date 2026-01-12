Dragon Ball Z: Kakarot: Erreicht die Marke von zehn Millionen Verkäufen

7 Autor: , in News / Dragon Ball Z: Kakarot
Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Das Action‑RPG Dragon Ball Z: Kakarot wächst mit jetzt 10 Millionen verkauften Einheiten immer weiter und neue Abenteuer stehen bevor.

Die Welt von Dragon Ball Z: Kakarot zählt inzwischen über zehn Millionen Abenteurer. Das Team bedankt sich für diesen neuen Meilenstein bei allen Spielern, die die Geschichte rund um Son‑Goku und die Z‑Fighters erlebt haben, und deutet an, dass die Reise noch lange nicht vorbei ist.

Im Mittelpunkt des Actionspiels steht das erneute Durchleben der bekannten Saga, begleitet von Kämpfen, Training, Essen und Fischen mit Son‑Goku, Son‑Gohan, Vegeta und weiteren Helden. Während der Story öffnen sich neue Gebiete und Herausforderungen, die den Spielern zusätzliche Wege bieten, mächtige Allianzen im DRAGON BALL Z‑Universum zu formen.

Dragon Ball Z: Kakarot bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Reihe und entwickelt seine Welt Schritt für Schritt weiter.

  1. Sevalot 5860 XP Beginner Level 3 | 12.01.2026 - 16:40 Uhr

    10 Millionen sind schon recht viel. Absolut ein verdientes Spiel! 🥳

    0
  2. Rotten 93605 XP Posting Machine Level 2 | 12.01.2026 - 16:48 Uhr

    Is echt ein top game, hat sich gut verkauft 😅✌🏻

    0
  3. Terendir 152260 XP God-at-Arms Bronze | 12.01.2026 - 16:49 Uhr

    Oder wie Nappa sagen würde: „Vegeeeeta?! Are we there yet?“ 😀

    0
  4. Katanameister 293740 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.01.2026 - 16:51 Uhr

    Gehört zu den besten Dragon Ball Spielen storytechnisch, Glückwunsch, müsste mal wieder einen Durchgang aber mit allen Dlcs angehen.

    1
  6. xXCickXx 117170 XP Scorpio King Rang 3 | 12.01.2026 - 17:01 Uhr

    Das hätte ich nicht gedacht, muss ich irgendwann auch mal zocken.

    0
  7. Devilsgift 124635 XP Man-at-Arms Silber | 12.01.2026 - 17:50 Uhr

    Hab’s für Xbox und Switch gekauft. Ist schon eine der besten Umsetzungen die es gibt

    0

