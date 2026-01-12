Dragon Ball Z: Kakarot: Erreicht die Marke von zehn Millionen Verkäufen

Das Action‑RPG Dragon Ball Z: Kakarot wächst mit jetzt 10 Millionen verkauften Einheiten immer weiter und neue Abenteuer stehen bevor.

Die Welt von Dragon Ball Z: Kakarot zählt inzwischen über zehn Millionen Abenteurer. Das Team bedankt sich für diesen neuen Meilenstein bei allen Spielern, die die Geschichte rund um Son‑Goku und die Z‑Fighters erlebt haben, und deutet an, dass die Reise noch lange nicht vorbei ist.

Im Mittelpunkt des Actionspiels steht das erneute Durchleben der bekannten Saga, begleitet von Kämpfen, Training, Essen und Fischen mit Son‑Goku, Son‑Gohan, Vegeta und weiteren Helden. Während der Story öffnen sich neue Gebiete und Herausforderungen, die den Spielern zusätzliche Wege bieten, mächtige Allianzen im DRAGON BALL Z‑Universum zu formen.

Dragon Ball Z: Kakarot bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Reihe und entwickelt seine Welt Schritt für Schritt weiter.