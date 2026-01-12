Dragon Ball Z: Kakarot: Erreicht die Marke von zehn Millionen Verkäufen

Die Welt von Dragon Ball Z: Kakarot zählt inzwischen über zehn Millionen Abenteurer. Das Team bedankt sich für diesen neuen Meilenstein bei allen Spielern, die die Geschichte rund um Son‑Goku und die Z‑Fighters erlebt haben, und deutet an, dass die Reise noch lange nicht vorbei ist.
Im Mittelpunkt des Actionspiels steht das erneute Durchleben der bekannten Saga, begleitet von Kämpfen, Training, Essen und Fischen mit Son‑Goku, Son‑Gohan, Vegeta und weiteren Helden. Während der Story öffnen sich neue Gebiete und Herausforderungen, die den Spielern zusätzliche Wege bieten, mächtige Allianzen im DRAGON BALL Z‑Universum zu formen.
Dragon Ball Z: Kakarot bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Reihe und entwickelt seine Welt Schritt für Schritt weiter.
10 Millionen sind schon recht viel. Absolut ein verdientes Spiel! 🥳
Is echt ein top game, hat sich gut verkauft 😅✌🏻
Oder wie Nappa sagen würde: „Vegeeeeta?! Are we there yet?“ 😀
Gehört zu den besten Dragon Ball Spielen storytechnisch, Glückwunsch, müsste mal wieder einen Durchgang aber mit allen Dlcs angehen.
Krass!! Müsste mir das im Sale auch mal zulegen.
Das hätte ich nicht gedacht, muss ich irgendwann auch mal zocken.
Hab’s für Xbox und Switch gekauft. Ist schon eine der besten Umsetzungen die es gibt