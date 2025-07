Dragon Ball Z: Kakarot: Erstes DAIMA DLC-Paket eingetroffen

Entdeckt die spannende Welt von Dragon Ball DAIMA in DRAGON BALL Z: KAKAROT DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Part 1, einem DLC-Paket mit einem neuen Abenteuer und neuen Gegenständen im Spiel, das jetzt für alle Plattformen verfügbar ist.

Der DLC bietet ein neues storybasiertes Erlebnis in zwei Teilen, in denen die Spieler unvergessliche Momente und entscheidende Kämpfe aus dem Anime noch einmal erleben können. DRAGON BALL Z: KAKAROT ist für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich.

In DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Part 1 werden Goku und seine Freunde von Gomah, dem König des Dämonenreichs, in Kinder verwandelt, um sie im Rahmen seines Plans zur Eroberung beider Reiche zu schwächen.

Die Spieler erkunden das Dritte Dämonenreich, ein völlig neues Gebiet mit schwebenden Inseln, mysteriösen Skyseed-Pflanzen und mächtigen neuen Gegnern, darunter die Tamagami, die Wächter der Dragonballs im Dämonenreich, und die Gendarmerie, dessen Militärpolizei.

Die Spieler werden einige der legendärsten Abenteuer der Serie aus der Perspektive von Goku (Mini) und seinen Freunden Glorio, Shin und Panzy noch einmal erleben und Kämpfe wie im Anime erleben, indem sie den Power Pole einsetzen, eine neue Technik, die nur Goku (Mini) Super Saiyan beherrscht.

Der DLC enthält außerdem originelle Story-Inhalte, die nicht im Anime zu sehen sind und neue Einblicke in die Dämonenwelt und Charaktere wie Panzy bieten, dessen persönlicher Raum, Panzy’s Room, eine neue Perspektive auf die Welt und ihre Geschichte eröffnet.